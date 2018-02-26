Как ловят бездомных животных в Самаре

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко пояснил, что эти вопросы решаются в городе исключительно гуманными методами. Отловленных собак направляют на ветеринарный осмотр, после которого принимается решение о дальнейшей судьбе животных. Стерилизованных собак после передержки возвращают на улицу - в район, максимально приближенный к месту их обитания.

Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии, а также на тематических форумах в интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев владелец собаки найден или сам объявился – животное ему возвращают. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину. На сегодняшний день на территории города действует 5 общественных приютов.