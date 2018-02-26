Создатели финансовой пирамиды похитили у самарцев 25 миллионов рублей

По версии следствия, в августе 2012 года женатая пара разработала преступную схему. Они получили от директора фирмы ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» все необходимые документы и начали занимать средства у самарцев. Первым вкладчикам выплачивали высокие проценты за счет поступления средств от новых участников. Впоследствии супруги зарегистрировали на подставное лицо общество со схожим названием и продолжили мошенническую деятельность.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы и даже набрали персонал. Предприниматели распространяли рекламу в средствах массовой информации, сообщая недостоверные сведения о продолжительной работе компании, положительной репутации и обширной географии деятельности.

С августа 2012 года по январь 2015 года в финансовую пирамиду вложили средства свыше 100 человек, сообщает прокуратура Самарской области. Часть полученных денег участники тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные деньги забирали себе. За время работы финансовой пирамиды ее создатели похитили свыше 25 миллионов рублей.