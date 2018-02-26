Красноглинский район отметил день рождения
Торжество, посвященное 66-летию, прошло в Доме культуры «Чайка». На мероприятии состоялось награждение жителей, которые принимают активное участие в жизни и развитии района.
Красноглинский район - крупнейший район Самары, его площадь почти 170 кв. км. Впервые он появился на карте города еще в 1942 году, когда с фронта на территорию района были эвакуированы оборонные предприятия. Позднее он вошел в состав Кировского района, но в 1952 году вновь приобрел самостоятельность. На территории Красноглинского района работают крупнейшие градообразующие предприятия: ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют, АО «Электрощит», АО «Международный аэропорт «Курумоч»» и другие.Уникальность Красноглинскому району придает то, что он состоит из шести отдаленных друг от друга поселков, в которых проживают в общей сложности около 90 тысяч человек.
Концертная программа лучших коллективов района завершила торжественный вечер.
Красноглинский район - крупнейший район Самары, его площадь почти 170 кв. км. Впервые он появился на карте города еще в 1942 году, когда с фронта на территорию района были эвакуированы оборонные предприятия. Позднее он вошел в состав Кировского района, но в 1952 году вновь приобрел самостоятельность. На территории Красноглинского района работают крупнейшие градообразующие предприятия: ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют, АО «Электрощит», АО «Международный аэропорт «Курумоч»» и другие.Уникальность Красноглинскому району придает то, что он состоит из шести отдаленных друг от друга поселков, в которых проживают в общей сложности около 90 тысяч человек.
Концертная программа лучших коллективов района завершила торжественный вечер.
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