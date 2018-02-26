Баскетболисты «Самары» переиграли «Новосибирск»

Это тринадцатая победа «Самары» подряд. Самыми результативными в ее составе стали Артем Яковенко и Алексей Голяхов (по 18 очков), а также Алексей Зозулин (16 очков). «Самара» продолжает лидировать в чемпионате Суперлиги.

Три следующих матча команда проведет на выезде: 3 марта — в Ижевске, 6 марта — в Москве против ЦСКА-2 и 12 марта — в Рязани.