В Самаре проходит «Пластилиновый дождь»
Фестиваль стартовал в пятницу, 23 февраля, и продолжится в субботу, 24 февраля.
Он проходит в ТЦ «Аврора Молл». Все желающие могут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные театры и артистов оригинального жанра.
В этом году выступает много самарских танцевальных коллективов: «Пляски», театр «Танго», DNC и другие. Для самых юных зрителей открыла свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предлагает вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы. Также для гостей работают инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.
Вход на все мероприятия свободный. (0+)
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