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В Самаре проходит «Пластилиновый дождь»

Фестиваль стартовал в пятницу, 23 февраля, и продолжится в субботу, 24 февраля.
 
Он проходит в ТЦ «Аврора Молл». Все желающие могут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные театры и артистов оригинального жанра.
 
В этом году выступает много самарских танцевальных коллективов: «Пляски», театр «Танго», DNC и другие. Для самых юных зрителей открыла свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предлагает вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы. Также для гостей работают инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.
 
Вход на все мероприятия свободный. (0+)
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Дата: 23 февраля 2018 , 19:23
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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