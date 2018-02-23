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В Самаре могут появиться новые приюты для животных

Такую возможность в среду, 21 февраля, обсудили в Самарской городской думе.
 
Во встрече приняли участие первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, сотрудники профильных департаментов городской администрации, депутаты, представители общественных организаций, занимающихся вопросами защиты животных, экологи.
 
На совещании обсудили дополнительные меры стимулирования организаций, занимающихся содержанием животных. Так, например, были высказаны предложения о введении грантовой поддержки проектов в области защиты животных, а также о выделении площадок для размещения новых приютов. Все предложения взяты в проработку и будут внимательно рассмотрены депутатами и профильными департаментами администрации.
 
Отдельно был рассмотрен вопрос о создании специализированных площадок для выгула собак. Много таких предложений от жителей Самары поступило во время рассмотрения проектов благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы уже в этом году. Эти предложения обобщены и по мере возможности будут учитываться при обустройстве новых общественных зон.
Дата: 23 февраля 2018 , 13:28
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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