Самара отмечает День защитника отечества
В пятницу, 23 февраля, в Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и 100-летнему юбилею Красной Армии.
В 11:00 состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В ней участвовали первые лица губернии, командование второй гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители Самары.
В 21:00 на самарской набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют.
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