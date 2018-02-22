Опубликованы проекты благоустройства парков и скверов в Самаре

По ссылке можно рассмотреть дизайн-проекты благоустройства территорий всех городских округов и муниципальных районов Самарской области и высказать свое отношение к ним. Сделать же окончательный выбор и проголосовать за конкретные объекты можно будет в день голосования - 18 марта.

Программа «Формирование комфортной городской среды» была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Одним из основных принципов программы является обязательный учет мнения жителей. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести 18 марта 2018 года рейтинговое голосование, на котором жители Самарской области смогут сами выбрать очередность благоустройства предложенных проектов.