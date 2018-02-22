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Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)

Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези «Скиф», оставалось только хлопать ладонью по лбу и шептать: «Зачем?». Уж слишком свежи были душевные раны, оставленные фильмами «Викинг» и «Легенда о Коловрате». И вот снова при поддержке Фонда выходит кино про русских богатырей. Казалось, отечественные киноделы просто продолжают доить эту тему и штамповать древнеславянские эпосы один за другим. Честно говоря, за судьбой «Скифа» и историей его создания я потому и не следил. Но вот наступил 2018 год, до премьеры оставались считанные дни, а в кинотеатрах наступило относительное затишье. Я решил поинтересоваться, что же за «Скиф» там такой выходит. И тут я понял, что создатели фильма, похоже, надули государственных спонсоров по полной программе.
 
Выделяя на фильм деньги, спонсоры, должно быть, думали, что команда «Скифа» снимет нечто похожее на прошлогоднего «Викинга» и «Легенду о Коловрате». Если это так, то они сильно просчитались. Потому что «Скиф» не имеет с этими поделками ничего общего. Это проект команды энтузиастов, которые любят кино и хотят его снимать так, как нравится им. 
 
По сюжету действие разворачивается на рубеже исторических эпох на землях славян. Потомки древнегреческих скифов становятся жестокими убийцами, «волками бога войны Ареса». В центре сюжета ратник Лютобор, который вынужден отправиться в погоню за похитителями своей семьи. Его спутником становится захваченный в плен скиф Куница. Это вкратце все, что вам нужно знать о сюжете. Этот фильм в первую очередь фэнтези, поэтому исторической достоверности от него не ждите, да этого и не требуется. Здесь есть мистические существа, а герой и вовсе превращается в медведя-берсерка – о реализме речи не идет.

 















Бюджет картины составил скромные, по меркам кино, 2,5 миллиона долларов, то есть меньше 200 миллионов рублей. И это пошло фильму в плюс. Не имея больших ресурсов на съемку в дорогих павильонах, как в «Коловрате», и строительство масштабных декораций, как в «Викинге», создатели «Скифа» сделали ставку на природу. Съемки проходили в Крыму под Керчью, а также в Ялте и Евпатории. И надо сказать, пейзажи в фильме очень красивы и атмосферны. Место для съемок выбрано не случайно: кочевые племена скифов в те далекие времена жили на территории нынешней России от Алтая до Дуная. Последние племена были уничтожены Готами в 3 веке от рождества Христова именно на территории Крыма. Отчасти отсюда и интерес к Крымскому полуострову со стороны съемочной группы. 

 















Актерский состав фильма по большей части состоит из малоизвестных российских артистов. И это тот случай, когда каст фильма выполнен на «пятерку». Создатели картины не гнались за смазливыми и узнаваемыми для российского зрителя мордашками. Тут вам нет лобановых из «Интернов» или козловских. Зато есть сурового вида мужики, которые под качественно наложенным гримом действительно похожи на богатырей. Они массивные, покрыты шрамами и демонстрируют звериный оскал – вот как должен выглядеть бывалый славянский воин. К тому же почти во всех боевых сценах актеры участвуют сами и перед этим проходили серьезную подготовку. 

 















Бои в фильме поставлены очень недурственно, поэтому хореографов хочется похвалить. Экшен – это вообще ключевой аспект картины. Сюжет прост и незатейлив, как, например, в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Герои – Лютобор и Куница – гонятся за злодеями из точки А в точку Б, участвуя по дороге в боевых стычках с разными группами недругов. То на них нападают степняки-монголы, то их берет в плен лесной народ, поклоняющийся Велесу, и заставляет участвовать в гладиаторских боях, то еще кто-то появляется на пути. Кстати, лесной народ и сражения в гладиаторской яме очень напоминают фильм «Безумный Макс: Под куполом грома». Как я уже говорил, создатели «Скифа» любят кино, поэтому там очень много отсылок и параллелей к другим картинам. Возвращаясь к экшену – он здесь суровый и мясной. Здесь отрывают руки и головы, сдирают лица голыми руками и выпускают кишки наружу – впечатлительным дамам лучше не смотреть. В принципе «Скифа» вообще можно назвать брутальным мужским кино. Сложите вместе все боевые и кровавые сцены из «Коловрата» и «Викинга»,  и они будут дружно курить в сторонке. 

 













Отдельно хочется отметить звуковое сопровождение. За музыку в фильме отвечала группа POTIR. Это этнопроект, созданный в 2009 году художником и мультиинструменталистом Андреем Назаровым. Изначально POTIR задумывался исключительно как студийный проект с целью реконструкции музыкальной панорамы средневековья. Сегодня это творческая работа двух людей: Андрея Назарова и Евгения Лялина. В «Скифе» вы услышите как этнические композиции, так и тяжелый металл там, где требуется жесткая музыка. 
 
Очень жаль, что фильм в России принимают прохладно. Это действительно качественный фэнтезийный экшен по древнеславянским мотивам. Лично я хотел бы увидеть его продолжение, так как от просмотра получил массу удовольствия.
 
Приятного просмотра!
 
Другие киноизмышлизмы:
 
 
 
 
Дата: 22 февраля 2018 , 11:11
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
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