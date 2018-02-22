«Крылья Советов» завершают подготовку к продолжению чемпионата
События минувшей футбольной недели можно разделить на две составляющие. «Крылья Советов» завершают подготовку к новому сезону и в ближайшую среду, 28 февраля, ждут болельщиков на стадионе «Металлург». Впервые за всю историю существования главной футбольной арены губернии там пройдет четвертьфинальный матч Кубка России. Ждем чемпиона страны - московский «Спартак»!
Заключительную часть подготовки к сезону «Крылья» провели на Кипре, где сыграли в Кубке ФНЛ. На групповом этапе самарцы проиграли латвийской «Риге» - 0:1, выиграли у воронежского «Факела» - 1:0 и представителя второго дивизиона - «Чайки» из Ростовской области - 1:0. «Рига» продолжила борьбу за Кубок, а «Крылья Советов», одолев в стыковом маче за 5-8-е место «Тамбов» (2:0), по иронии судьбы 23 февраля в матче за 5-е место встретятся с дублерами «красно-белых» - «Спартаком-2».
Любопытно будет увидеть этот матч-разминку перед встречей основных составов в Самаре. А еще держим в уме обещанную контрольную встречу с екатеринбургским «Уралом». Если, конечно, она состоится.
Есть ли у нас шансы в кубковом матче со «Спартаком»? Здесь мнения разнятся. Команда Квинси Промеса не очень убедительно выглядела в предсезонных матчах, в том числе и в Лиге Европы. Если учесть, что в Самаре газон в это раннее время всегда вызывал вопросы, то силовой футбол, навязанный «Крыльями», вполне может ослабить атакующий потенциал гостей. К тому же памятная игра дома осенью, когда был остановлен нынешний лидер чемпионата премьер-лиги - столичный «Локо», добавляет оптимизма.
- Главное, чтобы с погодой все было хорошо и с полем, - высказал свое мнение по предстоящему кубковому матчу наставник «Крыльев» Андрей Тихонов. - Даже не сомневаюсь, что ребята приложат все усилия в этой игре. Но самая главная задача у нас - сезон.
Недавно на «Металлурге» побывала комиссия РФС, которая познакомилась с подготовкой стадиона к кубковому матчу.
- Основное внимание было уделено газону, - рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков. - Его признали удовлетворительным. Работы начали сразу после новогодних праздников и ведут до сих пор. Идеальным поле однозначно не будет, но оно не «плывет». Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо.
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