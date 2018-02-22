Стали известны даты проведения Ширяевской биеннале в Самаре
Десятая международная Ширяевская биеннале современного искусства пройдет с 3 августа по 30 сентября. Центральное событие - «Номадическое шоу», в рамках которого художники демонстрируют свои произведения зрителям, состоится 25 августа. Организатор - Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.
Одно из событий биеннале пройдет в Самаре. Организаторы пока не могут назвать площадку. Но уже известно, что горожанам расскажут об истории самарского фестиваля - старейшей в России биеннале современного искусства.
- Само по себе явление феноменально, - отметила художественный руководитель Ширяевской биеннале, куратор основного проекта Неля Коржова. - Международный пул авторов едет в маленькое, неизвестное место в России. Стало быть, оно чем-то уникально. Как некая зона свободы, где происходит постоянный художественный эксперимент. Это уникальное место, где остановился ледник, где сохранились доледниковые растения, где кончается дорога и начинается сплошной лес. Может быть, именно оно должно побуждать вас к тому, чтобы прокладывать свой собственный путь.
Основной проект биеннале традиционно проходит в селе Ширяево, когда художники, останавливающиеся в домах местных жителей, погружаются в «простую жизнь». Организаторы подчеркивают, что всегда старались не допустить миссионерского подхода. Биеннале не про деревню, а про человека, про взаимодействие между людьми. Художники общаются не с теми, кто чего-то не знает, а с теми, у кого можно взять что-то важное.
Темой этого года станет «Ликование».
- Состояние ликования является желанным для всех. Это то, чего мы хотим хотеть, - объяснила Неля Коржова.
Директор Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, комиссар Ширяевской биеннале Роман Коржов отметил, что поддержку проекту окажет крупный фонд:
- В этом году впервые у нас появился генеральный партнер. Фонд Михаила Прохорова - одна из старейших благотворительных организаций, которая поддерживает региональные инициативы в области искусства.
Художники - участники основного проекта Десятой биеннале будут отобраны по результатам открытого международного конкурса. Он начался в феврале и продлится до конца марта. Уже известно, что в этот раз в Ширяево приедут как художники, уже принимавшие участие в фестивале, так и новые.
- Каждая галерея имеет художественное лицо, потому что у нее есть контакт с определенным количеством авторов, с которыми она ассоциирует продвижение своих идей, - рассказала Неля Коржова.
Неля Коржова, художественный руководитель Ширяевской биеннале, куратор основного проекта:
- Бывают мероприятия «для всех», куда сгоняют. А бывают те, которые вы ищете. Куда все ходят прийти. У нас в прошлом году в Москве была выставка, посвященная истории Ширяевской биеннале, и нам предложили ее назвать «Среднерусский дзен». Народное название очень много значит, оно отражает то, что думают о тебе люди. Это о том, как пройти путь к себе, поскольку он сложный. Часто бывает, что на фестивалях на бумаге декларируют художественный метод, а потом подгоняют под него то, что получилось. У нас была идея именно проживания и чувства. Все, что мы испытываем, и есть событие. Важный для нас принцип - не оставлять следов. Мы не парк скульптур. Основная наша форма - перформанс и инсталляция. В приоритете у нас всегда были зрелищные проекты - выставка в ландшафте природы, которая строится с большим театральным компонентом.
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