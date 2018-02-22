Самарскому яхт-клубу исполнилось 110 лет





«Охота к плаванию…»

До начала XX века в волжских городах, как подсказывают архивные материалы, яхт- клуб был только в Саратове. Он открылся в 1876 году. Ну а другим городам на реке как же обходиться без активных физкультурных занятий на парусных судах? В феврале 1908 года в Самаре команда из 18 человек на собрании обсудила возможности для организации речного спорта. Это событие мы и считаем стартовым, от него ведем «яхтенную» летопись.

Активисты написали прошение губернатору с ходатайством об открытии яхт-клуба. В команде были люди хорошо известные: нотариус, гласный городской думы Михаил Афанасьев, купец, художник, фотограф, археолог Константин Головкин, архитектор Александр Щербачев, владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано, потомственный почетный гражданин Петр Сурошников и другие. Они на собственные средства приобрели купальню и переоборудовали ее в яхт-клуб. В конце апреля 1908 года городская дума приняла решение об отводе на бесплатной основе места на берегу Волги близ Струковского сада.

Яхт-клуб был открыт 28 июня 1909 года. Это был целый спорт-комплекс: там построили площадки для легкой и тяжелой атлетики, игровых видов, а также раздевалки. Действительными членами клуба могли стать лица обоего пола старше 21 года по рекомендации двух членов клуба. Молодые (учащиеся гражданских и военных учебных заведений) имели право заниматься в клубе на правах его гостей.

Возглавлял яхт-клуб командор, избираемый на два года (первым стал Михаил Афанасьев). Он отвечал за соблюдение устава и был официальным представителем организации при имущественных и иных разбирательствах. Средства предполагалось получать от сбора членских взносов, пожертвований и хозяйственной деятельности: проката инвентаря, посещения купальни и зимнего катка, устройства балов и семейных вечеров.

Устав гласил: «Яхт-клуб имеет предметом посредством распространения охоты к плаванию на гребных, парусных, паровых, моторных и других судах: а) обучать управлению этими судами; б) улучшать их постройки; в) следить за изменением фарватера реки Волги, узнавать причины образования отмелей и перекатов с указанием средств к устранению их образования. Имея в виду означенные цели, клуб учреждает гонки судов, устраивает беседы по предметам, относящимся к плаванию на судах, содержит мастерскую для постройки судов. Со временем, при развитии средств клуба, устраивает школу для обучения молодых людей управлению судами, с правами шкиперов (кормчих), на что должно быть испрошено в свое время разрешение Правительства, и учреждает постоянную спасательную станцию на реке Волге, для содействия Обществу подаяния помощи погибающим при крушении судов. Кроме того, клуб ставит своей задачей вообще развитие всякого рода спорта, как то: охотничьего, рыболовного, автомобильного, гимнастического, лыжного, конькобежного и других».

Первые гонки



Газета «Голос Самары» 21 августа 1909 года анонсировала: «6 сентября в самарском речном яхт-клубе устраивается третья гонка парусных, гребных и моторных судов, с выдачей призов. Для ознакомления с правилами гонок на 23 августа назначено эскадренное, то есть совместное, плавание парусных судов всех классов под наблюдением гоночной комиссии. Приветствуя все увеличивающуюся деятельность речного яхт-клуба, мы надеемся, что самарская публика отнесется с полным интересом и деятельным участием к нашему молодому учреждению, преследующему столь полезные с общественной точки зрения начинания в развитии спорта».

8 сентября тот же «Голос Самары» опубликовал отчет о проведенных гонках: «В воскресенье самарский речной яхт-клуб представлял оживленную картину. Чудная солнечная погода привлекла много публики. В состязании принимали участие лодки парусные и гребные. Дистанция гребных гонок - 480 саж., причем приходилось идти один раз по течению и два раза против. Дистанция для парусных - около 2,5 версты. По данному выстрелу из ружья сначала пускаются парусные суда, представляющие красивое зрелище. Словно гигантские птицы с белыми крыльями. Затем были пущены однопарки в количестве шести лодок, четыре трехпарки и две двухпарки. По очереди их выстраивали в ряд перед стартом, и по данному сигналу гребцы дружно брались за весла. Не совсем благополучно заканчивают состязания парусные суда. Подойдя к первому пункту, «Нимфа» (ехал владелец) легла парусами, зачерпнув воды. Спортсмены спаслись на «Шквале». Эта авария затянула состязание, дав следующие результаты: «Альбатрос» провел дистанцию в 38 мин. 36 сек.; «Шквал» - 48 мин. 13 сек.; «Первенец» - 38 мин. 25 сек.; «Фея» - 57 мин.; «Опеткин» - 51 мин.; «Нимфа» - без места. После состязаний, под звуки военного оркестра, происходила раздача призов».

Это был первый газетный отчет о яхтенных и гребных гонках в Самаре.

Приз из Петербурга

В 1910 году наш яхт-клуб уже проводил занятия не только по управлению парусами и гребле, но и по конькам, лыжам, буерному спорту, фигурному катанию, лаун-теннису, гимнастике. Был открыт воздухоплавательный отдел.

26 мая 1910 года клуб зазывал публику на страницах газеты: «Обращаем внимание любителей спорта и просто тех, кто хочет провести несколько часов вне городской пыли и шума, на устраиваемые сегодня яхт-клубом прогулки на общественных и частных судах вверх по Волге. Подобное начинание является первым почином яхт- клуба в этом отношении, которое нельзя не приветствовать. В особенности желательно, чтобы приняла возможно большее участие учащаяся молодежь. Хотя наш яхт-клуб насчитывает всего год своего существования, тем не менее ему уже есть чем гордиться. Так, им установлены ежегодные гонки для волжских яхт- клубов с ценными переходящими призами. Единственный из всех провинциальных учреждений подобного рода, принимал он участие в юбилейных гонках С.-Петербургского Императорского Российского яхт-клуба и взял даже на своем судне «Соперник» юбилейный приз. Кроме того, в своей гавани он имеет суда, которыми может справедливо гордиться. Помимо целого ряда моторных лодок и яхт, собственных и частных лиц, там стоит теперь моторная лодка члена клуба П.Н. Полякова, делающая в час более 40 верст. Она идет до Барбошиной поляны всего 18 минут! В гавани же стоит превосходная яхта того же владельца, взявшая недавно на петербургских гонках первый приз. Таким образом яхт-клуб понемногу прививает идею спорта и привычку к нему в самарском обществе, которое должно всеми мерами поддерживать начинание благородное и во всех отношениях полезное».

Продолжение следует.