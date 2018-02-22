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Шумозащитные экраны на кольце Луначарского и Московского шоссе установят после Чемпионата мира по футболу

Решить проблему с высоким уровнем шума попросили жители дома на Московском шоссе, 2.
 
После строительства кольца на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского дорога с интенсивным движением стала располагаться ближе к вышеуказанному дому. Его жители обратились к властям с просьбой установить шумозащитные экраны. В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщили, что они появятся на кольце летом этого года. Скорее всего, это произойдет уже после Чемпионата мира по футболу.
 
Экспертиза, которую заказывало министерство, показала, что уровень шума в районе жилого дома не соответствует санитарным нормам.
Дата: 21 февраля 2018 , 18:35
261
Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: Владимир Пермяков
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