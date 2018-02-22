Гостиница «Лотте» примет первых посетителей 1 мая

Отель под южно-корейским брендом Lotte строится на территории общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской. Комплекс зданий на улице Красноармейской является уникальным для Самары. Новый пятизвездочный отель будет не только соседствовать с жилым домом, но и составлять с ним единый комплекс. В гостинице будет находиться двухуровневая подземная парковка, бассейн, фитнес-зал, на первом этаже – лобби, ресторан, некоммерческие помещения. На втором – конференц-залы-трансформеры вместимостью до 200 человек. Номерной фонд будет располагаться на этажах с 6 по 15. Всего будет 192 жилых номера – пентхаусы на два этажа, двухместные сьюты и одноместные комнаты площадью 37-38 квадратных метров. Также в гостинице предусмотрен и так называемый «президентский» номер с особым метражом и планировкой.