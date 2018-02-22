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Гостиница «Лотте» примет первых посетителей 1 мая

В среду, 21 февраля, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко посетил строящийся пятизвездочный отель на улице Красноармейской. Здесь уже есть готовые номера. Виталий Мутко сообщил, что гостиница «Лотте» примет первых посетителей 1 мая.
 
Отель под южно-корейским брендом Lotte строится на территории общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской. Комплекс зданий на улице Красноармейской является уникальным для Самары. Новый пятизвездочный отель будет не только соседствовать с жилым домом, но и составлять с ним единый комплекс. В гостинице будет находиться двухуровневая подземная парковка, бассейн, фитнес-зал, на первом этаже – лобби, ресторан, некоммерческие помещения. На втором – конференц-залы-трансформеры вместимостью до 200 человек. Номерной фонд будет располагаться на этажах с 6 по 15. Всего будет 192 жилых номера – пентхаусы на два этажа, двухместные сьюты и одноместные комнаты площадью 37-38 квадратных метров. Также в гостинице предусмотрен и так называемый «президентский» номер с особым метражом и планировкой.
Дата: 21 февраля 2018 , 16:58
257
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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