Администрация Железнодорожного района начала искать кандидатов в присяжные

Sgpress.ru ранее сообщал , что каждая коллегия будет состоять из шести человек. Обвиняемых будут судить простые люди, не имеющие никакого отношения к юриспруденции. По расчетам специалистов, право на суд присяжных получат до 15 тысяч обвиняемых в год. Пока что коллегии присяжных существуют только при областных судах. Право на такой суд сейчас имеют только те, кому грозит пожизненное заключение.

В районных судах для обвинительного приговора сказать «виновен» должны будут четверо присяжных. Если голоса разделятся поровну, то подсудимый будет оправдан. Права воздержаться от вердикта у них нет. Присяжных будут привлекать при рассмотрении дел по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Администрация Железнодорожного района Самары уже приступила к формированию общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы для районных судов и 101 гарнизонного военного суда.

Самарцы, желающие стать присяжными, могут обратиться в течение двух недель в администрацию по адресу: улица Урицкого, д.21, каб.34, 35. Телефоны для справок: 339-01-58, 339-01-47.