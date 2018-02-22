Самарский театр покажет премьеру по пьесе французского писателя

В декабре режиссер Артем Устинов представил постановку первой части одноименной пьесы Альбера Камю. В этот раз зрители смогут увидеть обе части сразу.

«В нашем обществе всякий, кто не плачет на похоронах своей матери, рискует быть приговоренным к смертной казни», - этой фразой Альбер Камю определил суть повести «Посторонний». Навязанные социальные роли и ставшие давно привычными условия ежедневной игры возведены в ранг добродетелей. 75 лет назад знаменитый французский писатель и философ, обладатель главной награды в области литературы - Нобелевской премии - поставил перед собой и своими читателями вопросы, которыми задался на сцене «Уместного театра» режиссер Артем Устинов.