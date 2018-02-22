Виталий Мутко: "Основные работы на "Самара Арене" завершат в течение трех недель"

Об этом заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил в среду, 21 февраля, во время визита в Самару.

После осмотра аэропорта Курумоч он посетил тренировочную базу «Восход» рядом со строящимся стадионом, а затем и саму «Самара Арену».

- Мы рассчитываем, что 28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч, - сказал Виталий Мутко. На эту дату запланирована домашняя игра "Крыльев Советов" с воронежским "Факелом".

Виталий Мутко во время визита в Самару оценит ход строительства гостиницы «Лотте» на Красноармейской и побывает на площади Куйбышева, где во время Чемпионата мира по футболу 2018 года будет организована фан-зона.