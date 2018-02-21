Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о том, как удержать талантливые кадры в регионе

Карьеру он начинал в самарском АО «Росскат» - заводе по производству кабеля и медной катанки.

- Закончив физико-математический лицей, я поступил в МГТУ им. Баумана на факультет «Инженерный бизнес и менеджмент», который окончил с красным дипломом. Я понимал, что сам хочу стать промышленником и работать на производстве. После окончания университета я переехал в Самару и устроился в АО «Росскат». Крупное предприятие с полутора тысячами сотрудников и миллиардными оборотами. Там я занимался различными проектами: от проката кабеля до организации систем закупок металла. Ушел из компании в 25 лет, будучи заместителем директора всей группы. Мне просто стало тяжело в большой структуре. Работа превратилась в постоянный бег с препятствиями, когда 50 % времени и эмоций тратится на разборки, конфликты, разгребание чужих проблем, - рассказал Илья Пылаев.

После ухода из «Росската» он открыл собственный бизнес – компанию «Добрый осетр» по разведению осетра, сома и стерляди.

- Проблема в том, что стартового капитала у меня практически не было, а крупный рогатый скот и «молочка» требуют больших денег. Поэтому я выбрал рыбу. Так появилась компания «Добрый осетр». Мы поездили по стране, подобрали оборудование, закупили малька и приступили к разведению осетра, сома и стерляди. Все это происходило с участием нашего знаменитого рыбовода, заведующего лабораторией популяционной экологии института экологии Волжского бассейна РАН Игоря Евланова. С его помощью открылась рыбная ферма в Тольятти, потом в Альметьевске. Сейчас мы строим комплекс на 1000 тонн в Кукморе, - сообщил Илья Пылаев.

Параллельно с осетровым бизнесом он основал компанию «ТПК-Менеджмент». Компания специализируется на разработке стратегий развития для предприятий.

- «ТПК-менеджмент» создавалась параллельно с осетровым бизнесом в 2015 году. Мы работаем с промышленными предприятиями, оказываем услуги по аудиту, консалтингу, управлению продажами. Задачи ставят разные - вплоть до возрождения остановленного производства, как это было на заводе «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии. Тогда предприятие запустилось и вышло на объем, которого оно не достигало прежде. Мы приезжали к потенциальным клиентам, поставщикам, говорили, что хотим поднять предприятие, сделать его одним из лучших в стране. В итоге люди «зажигались» и начинали сотрудничать с нами.

По мнению Ильи Пылаева, конкурс «Лидеры России» - это биржа труда. В Самарской области, по его словам, существует проблема с кадрами – лучшие предпочитают уезжать из губернии. Чтобы избежать утечки специалистов из региона, необходимо создать мощные центры, где будут развиты и туризм, и промышленность, и банковская сфера. Например, развивать Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

- Нужно развить инфраструктуру, внутри которой будут расти новые производства, крепнуть университеты, появляться школы и детские сады. Если города области станут успешными, оттуда не просто перестанут уезжать, наоборот, туда начнут приезжать, - считает Илья Пылаев.

По материалам "Волжской коммуны"