Жителя Самарской области задержали за хранение компонентов для создания взрывчатки

Сотрудники ФСБ обнаружили дома у 19-летнего жителя Чапаевска холодное оружие: 5 ножей, 3 заточки и 2 кастета. Там же они нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства: тротиловую шашку, контактный взрыватель противопехотной мины МОН 50/100 и поражающие элементы в виде металлических шариков диаметром 5 мм. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Он находится под арестом.

По данным ФСБ, задержанный является знакомым другого жителя Чапаевска, которого в марте 2017 года осудили за сбыт и хранение взрывчатки.