В СамГТУ создали виртуальный полигон для обучения военнослужащих

На этом тренажере студенты военной кафедры при помощи программно-аппаратного комплекса получат базовые навыки выживания в боевых условиях.

Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, находящегося в зоне боевых действий. В модели действуют противники, наделенные искусственным интеллектом, а перед обучаемым ставится определенная военная задача.