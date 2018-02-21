Букмекерскую контору оштрафовали за работу в жилом доме

Прокуратура Советского района выяснила, что клуб BINGO BOOM на улице Победы, 5 проводил азартные игры. При этом данный адрес не указан в лицензии в качестве разрешенного. Клуб размещался в многоквартирном жилом доме, что тоже запрещено.

За эти нарушения юридическое лицо ООО «Стар Бет» оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура Самарской области.