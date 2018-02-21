На реке Самаре предлагают создать искусственный остров

С таким проектом в мэрию Самары обратилась компания «Волна». Фирма просит разрешение на создание искусственного острова на реке Самаре в Железнодорожном районе города. По оценкам «ВолгоНИИгипрозем», в этом месте на реке наименьшее течение. Создать остров «Волна» планирует в течение 5 лет – до 31 октября 2021 года.