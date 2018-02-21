Каршеринг или такси: чем выгоднее пользоваться в Самаре

На «делимобилях» можно ездить по Самаре и Самарской области. Схитрить и, например, укатить в Казань не получится, так как каждый автомобиль оборудован системой слежения. Операторы компании всегда знают, где находится каждая машина. По той же причине сотрудники фирмы не опасаются автоугонщиков. Впрочем, едва ли и ворам захочется связываться с такими автомобилями. Все «Хендэ Солярисы» компании выкрашены в серо-оранжевые цвета и имеют фирменный логотип. Такой автомобиль сложно кому-то продать или спрятать.





Для аренды «делимобиля» необходимо скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. Ограничение по возрасту – строго с 21 года. Ограничение по опыту – стаж вождения не менее 2 лет. Кроме того, желающий взять автомобиль напрокат должен быть готов предоставить фирме свои паспортные данные. После регистрации в том же приложении вы должны найти на карте ближайший к вам «делимобиль» и забронировать его. У вас есть 20 минут, чтобы дойти до арендованной машины, затем включается время простоя – 2,5 рубля в минуту. Сам прокат в базовом тарифе стоит или 7 рублей в минуту, или 2000 рублей в сутки. Все расходы на заправку, сервис и услуги по автомойке берет на себя компания. Когда вы завершаете поездку, то находите любую разрешенную парковку согласно условиям договора и оставляете машину там – аренда окончена.































Пока что в Самаре «Делимобиль» запустил сервис в тестовом режиме. Это значит, что по городу припарковано всего 50 автомобилей. Если в течение 2-3 месяцев сервис будет популярен у самарцев, парк автомобилей расширят.

«Делимобиль» рассчитан на людей, которые по каким-то причинам временно остались без личного авто – отдали машину в сервис, разбили ее в аварии или продали, но еще не купили новую. Теперь у таких автолюбителей есть выбор: ездить на такси или выбрать каршеринг, если, конечно, общественный транспорт им претит. Sgpress.ru решил выяснить, что же выгоднее.

Например, дорога от Хлебной площади до аэропорта Курумоч на автомобиле занимает около 80 минут с учетом легких пробок. Такси в среднем обойдется вам в 750 рублей, каршеринг – 560 рублей. От Железнодорожного вокзала до Юнгородка за полчаса на такси можно добраться за 250 рублей, на «делимобиле» за 210 рублей. От Южного города до Крутых ключей за 40 минут можно доехать на такси за 390 рублей, на прокатном авто - за 280 рублей. Например, дорога от Хлебной площади до аэропорта Курумоч на автомобиле занимает около 80 минут с учетом легких пробок. Такси в среднем обойдется вам в 750 рублей, каршеринг – 560 рублей. От Железнодорожного вокзала до Юнгородка за полчаса на такси можно добраться за 250 рублей, на «делимобиле» за 210 рублей. От Южного города до Крутых ключей за 40 минут можно доехать на такси за 390 рублей, на прокатном авто - за 280 рублей.

Казалось бы, взять машину напрокат дешевле, чем заказать такси. Однако здесь следует учитывать несколько вещей. Во-первых, можно встать в непредвиденной и серьезной пробке. Если на такси это никак не повлияет на стоимость поездки, то на «делимобиле» вы заплатите за каждую проведенную в заторе минуту. Поэтому дорога от Хлебной до Курумоча может выйти вам на прокатном авто как 560 рублей, так и гораздо выше. Во-вторых, за такси отвечает таксист, а за «делимобиль» - вы. Прокатные машины, конечно, застрахованы, однако авария все же может обойтись вам в копеечку.

На сайте «Делимобиля» говорится, что в случае аварии по вине клиента с него могут взыскать убыток за поврежденный автомобиль – до 25 тысяч рублей. А если во время происшествия он был пьян или за рулем сидел кто-то другой, то клиент оплатит все убытки и будет оштрафован. Ничего не заплатит клиент лишь в том случае, если он докажет, что авария произошла не по его вине. Впрочем, клиент при бронировании автомобиля может выбрать более дорогой тариф и не платить убытки, повредив автомобиль. Но в таком случае и расценки на прокат будут дороже.