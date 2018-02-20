В районе площади Славы устранили коммунальную аварию
Ночью во вторник, 20 февраля, у дома №204 на улице Молодогвардейской рядом с площадью произошла утечка из водовода диаметром 900 мм.
Рабочим пришлось перекрыть часть улицы. Воду в домах не отключали. По данным «Самарских коммунальных систем», сейчас утечку уже устранили.
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