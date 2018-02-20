Новым прокурором Самары стал Никита Зубко

Приказ о назначении Никиты Зубко генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал в понедельник, 19 февраля. Никита Зубко работает в органах прокуратуры с 2007 года. В 2016 году его назначили прокурором Красноярского района Самарской области.