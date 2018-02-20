Самарские полицейские закрыли покерный клуб

По версии следствия, в 2018 году группа подозреваемых организовала в Самаре покерный клуб в Ясском переулке, 10, где проводила азартные игры. Полицейские закрыли заведение.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.