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Самарские полицейские закрыли покерный клуб

В отношении его владельцев возбудили уголовное дело за незаконное проведение запрещенных в России азартных игр.
 
По версии следствия, в 2018 году группа подозреваемых организовала в Самаре покерный клуб в Ясском переулке, 10, где проводила азартные игры. Полицейские закрыли заведение.
 
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
 
Дата: 19 февраля 2018 , 16:36
233
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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