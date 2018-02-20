Самару посетит Виталий Мутко

После осмотра аэропорта Курумоч он планирует посетить тренировочную базу «Восход» рядом со строящимся стадионом, а затем и саму «Самара Арену». Затем Виталий Мутко оценит ход строительства гостиницы «Лотте» на Красноармейской и побывает на площади Куйбышева, где во время Чемпионата мира по футболу 2018 года будет организована фан-зона.