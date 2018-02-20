Лжесотрудник «Тойота Мотор» обокрал автолюбителей на 10 миллионов рублей

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый выдал себя за представителя ООО «Тойота Мотор» и пообещал одному мужчине помочь купить со скидкой автомобили Toyota и Lexus. Также он обещал помочь реализовать по системе Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене. В итоге он похитил у самарца 10,6 миллиона рублей, а также автомобили Subaru Impreza и Mercedes Benz CLA, принадлежавшие родственникам пострадавшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.