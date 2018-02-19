В части помещений стадиона «Самара Арена» завершили отделку
Некоторые комнаты и залы уже полностью готовы.
Заказчик стадиона ФГУП «Спорт-Ин» также сообщает, что на куполе «Самара Арены» начали укладывать поликарбонатное покрытие вокруг "окна" над футбольным полем.
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