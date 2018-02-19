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Главная/Лента новостей/

В части помещений стадиона «Самара Арена» завершили отделку

Некоторые комнаты и залы уже полностью готовы.
 
Заказчик стадиона ФГУП «Спорт-Ин» также сообщает, что на куполе «Самара Арены» начали укладывать поликарбонатное покрытие вокруг "окна" над футбольным полем.
Дата: 19 февраля 2018 , 13:31
73
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: ФГУП "Спорт-Ин"
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