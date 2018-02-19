Самарские дороги отремонтируют за 210 миллионов рублей

Подрядчика планируют найти 12 марта. Начальная стоимость контракта составляет 210 миллионов рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать участки дорог в Самаре длиной более 100 погонных метров до 30 сентября 2018 года.

По условиям аукциона, у подрядчика должен быть опыт работы. Если за последние три года потенциальный исполнитель не исполнил ни один контракт, то к аукциону его не допустят.