Самарские предприниматели получили возможность брать льготные кредиты

По данным областного минэнерго, предприниматели могут получить льготный кредит в 15 банках: Банк ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк Акцепт, Альфа-банк, КБ «Ассоциация», Банк «Левобережный», «Банк Интеза», «Запсибкомбанк», МСП Банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", РосЕвроБанк, «Банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк.

Кредиты будут выдавать на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.