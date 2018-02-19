Самарские предприниматели получили возможность брать льготные кредиты
В Самарской области представители малого и среднего бизнеса смогут оформить займ по ставке в 6,5%.
По данным областного минэнерго, предприниматели могут получить льготный кредит в 15 банках: Банк ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк Акцепт, Альфа-банк, КБ «Ассоциация», Банк «Левобережный», «Банк Интеза», «Запсибкомбанк», МСП Банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", РосЕвроБанк, «Банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк.
Кредиты будут выдавать на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.
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