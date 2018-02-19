Какие дома-памятники ремонтируют в Самаре. Список



Фонд капитального ремонта предоставил sgpress.ru список архитектурных памятников, которые уже отремонтировали и которые еще находятся в работе. Нужный дом можно найти, нажав сочетание клавиш Ctrl и F, а затем введя название улицы в появившемся в углу экрана поисковом окне.

Работы завершены на следующих объектах:

п. Мехзавод, квартал 2, д. 49

ул. Вилоновская, д. 26 /ул. Галактионовская, д. 143а

ул. Галактионовская, д. 82а

ул. Красноармейская, д. 62

ул. Молодогвардейская, д. 117а

ул. Молодогвардейская, д. 130-132а

ул. Молодогвардейская, д. 148а

ул. Садовая, д. 212б

ул. Садовая, д. 212в

ул. Самарская, д. 106 / ул. Красноармейская, д. 45а

ул. Фрунзе, д. 140

ул. Фрунзе, д. 146 / ул. Шостаковича, д. 5

ул. Победы, д. 101

ул. Алексея Толстого, д. 114 / ул. Ленинградская, д. 6

ул. Венцека, д. 10

ул. Венцека, д. 22

ул. Венцека, д. 4

ул. Венцека, д. 52 / ул. Молодогвардейская, д. 41а



ул. Галактионовская, д. 51, стр. 2

ул. Галактионовская, д. 71-69/65, стр. 1

ул. Куйбышева, д. 100 / ул. Некрасовская, д. 21

ул. Куйбышева, д. 107

ул. Куйбышева, д. 107

ул. Куйбышева, д. 113

ул. Куйбышева, д. 121

ул. Куйбышева, д. 24-26 / ул. Комсомольская, д. 39, лит. а, а1, а2

ул. Куйбышева, д. 29

ул. Куйбышева, д. 32

ул. Куйбышева, д. 46

ул. Куйбышева, д. 58б

ул. Куйбышева, д. 66, лит. а1

ул. Куйбышева, д. 7

ул. Куйбышева, д. 71 а, б, в

ул. Куйбышева, д. 73 а

ул. Куйбышева, д. 74 а

ул. Куйбышева, д. 76 А

ул. Куйбышева, д. 83, лит. а, а1, а6

ул. Куйбышева, д. 91 а

ул. Куйбышева, д. 98 а

ул. Ленинградская, д. 4 а

ул. Ленинградская, д. 58 а

ул. Степана Разина, д. 108 / Ленинградская, д.17 а

ул. Степана Разина, д. 93/20, стр. 1

ул. Чапаевская, д. 128-130, стр. 1

ул. Чапаевская, д. 106

Работы ведутся на следующих объектах:

п. Мехзавод, квартал 2, д. 49

п. Мехзавод, квартал 2, д. 50

п. Мехзавод, квартал 2, д. 50

ул. Арцыбушевская, д. 78

ул. Красноармейская, д. 62

ул. Молодогвардейская, д. 134-136а

ул. Рабочая, д. 16 А

ул. Самарская, д. 138

ул. Самарская, д. 151-153 / ул. Рабочая, д. 22-24а

ул. Фрунзе, д. 142/144 А

ул. Фрунзе, д. 143 / ул. Льва Толстого, д. 28а

ул. Фрунзе, д. 171

пр-кт Масленникова, д. 10

пр-кт Масленникова, д. 15

пр-кт Масленникова, д. 25

пр-кт Кирова, д. 48/113 г.о. Самара,

ул. Победы, д. 103

ул. Победы, д. 109 / ул. Краснодонская, д. 16

ул. Победы, д. 111 / ул. Краснодонская, д. 15

ул. Победы, д. 97 Б

ул. Алексея Толстого, д. 21

ул. Алексея Толстого, д. 40

ул. Алексея Толстого, д. 80, стр. 1

ул. Водников, д. 36

ул. Водников, д. 89/6

ул. Галактионовская, д. 36/69

ул. Куйбышева, д. 101а, б

ул. Куйбышева, д. 106

ул. Куйбышева, д. 107

ул. Куйбышева, д. 56, стр. 2

ул. Куйбышева, д. 66, лит. а

ул. Куйбышева, д. 79 / ул. Венцека, д. 32а, а1, а7

ул. Куйбышева, д. 92 Г, Д

ул. Ленинградская, д. 46

ул. Ленинградская, д. 55

ул. Ленинградская, д. 72, стр. 1

ул. Максима Горького, д. 115

ул. Максима Горького, д. 117

ул. Максима Горького, д. 119

ул. Максима Горького, д. 75/2

ул. Максима Горького, д. 75/2

ул. Максима Горького, д. 85

ул. Максима Горького, д. 87

ул. Молодогвардейская, д. 106

ул. Молодогвардейская, д. 108

ул. Молодогвардейская, д. 43-45/54а

ул. Молодогвардейская, д. 71, стр. 2

ул. Молодогвардейская, д. 89

ул. Молодогвардейская, д. 92, стр. 1

ул. Молодогвардейская, д. 95 АБ

ул. Молодогвардейская, д. 98/53

ул. Некрасовская, д. 22-24 / ул. Куйбышева, д. 102 б, б1

ул. Некрасовская, д. 33, стр. 1

ул. Некрасовская, д. 39

ул. Некрасовская, д. 52-54, стр. 1

ул. Некрасовская, д. 57/65

ул. Садовая, д. 54

ул. Самарская, д. 24/79, стр. 2

ул. Степана Разина, д. 31

ул. Степана Разина, д. 40-42

ул. Степана Разина, д. 79

ул. Степана Разина, д. 93/20, стр. 1

ул. Степана Разина, д. 91/17

ул. Фрунзе, д. 111, стр. 1

ул. Фрунзе, д. 129, стр. 1

ул. Фрунзе, д. 91 / ул. Ленинградская, д. 37

ул. Фрунзе, д. 94, стр. 1

ул. Фрунзе, д. 97-99

ул. Фрунзе, д. 97-99

ул. Чапаевская, д. 41

ул. Гагарина, д. 157

ул. Гагарина, д. 159