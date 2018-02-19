Какие дома-памятники ремонтируют в Самаре. Список
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре продолжают реставрировать архитектурные памятники.
Фонд капитального ремонта предоставил sgpress.ru список архитектурных памятников, которые уже отремонтировали и которые еще находятся в работе. Нужный дом можно найти, нажав сочетание клавиш Ctrl и F, а затем введя название улицы в появившемся в углу экрана поисковом окне.
ул. Галактионовская, д. 51, стр. 2
Фонд капитального ремонта предоставил sgpress.ru список архитектурных памятников, которые уже отремонтировали и которые еще находятся в работе. Нужный дом можно найти, нажав сочетание клавиш Ctrl и F, а затем введя название улицы в появившемся в углу экрана поисковом окне.
Работы завершены на следующих объектах:
п. Мехзавод, квартал 2, д. 49
ул. Вилоновская, д. 26 /ул. Галактионовская, д. 143а
ул. Галактионовская, д. 82а
ул. Красноармейская, д. 62
ул. Молодогвардейская, д. 117а
ул. Молодогвардейская, д. 130-132а
ул. Молодогвардейская, д. 148а
ул. Садовая, д. 212б
ул. Садовая, д. 212в
ул. Самарская, д. 106 / ул. Красноармейская, д. 45а
ул. Фрунзе, д. 140
ул. Фрунзе, д. 146 / ул. Шостаковича, д. 5
ул. Победы, д. 101
ул. Алексея Толстого, д. 114 / ул. Ленинградская, д. 6
ул. Венцека, д. 10
ул. Венцека, д. 22
ул. Венцека, д. 4
ул. Венцека, д. 52 / ул. Молодогвардейская, д. 41а
ул. Галактионовская, д. 51, стр. 2
ул. Галактионовская, д. 71-69/65, стр. 1
ул. Куйбышева, д. 100 / ул. Некрасовская, д. 21
ул. Куйбышева, д. 107
ул. Куйбышева, д. 107
ул. Куйбышева, д. 113
ул. Куйбышева, д. 121
ул. Куйбышева, д. 24-26 / ул. Комсомольская, д. 39, лит. а, а1, а2
ул. Куйбышева, д. 29
ул. Куйбышева, д. 32
ул. Куйбышева, д. 46
ул. Куйбышева, д. 58б
ул. Куйбышева, д. 66, лит. а1
ул. Куйбышева, д. 7
ул. Куйбышева, д. 71 а, б, в
ул. Куйбышева, д. 73 а
ул. Куйбышева, д. 74 а
ул. Куйбышева, д. 76 А
ул. Куйбышева, д. 83, лит. а, а1, а6
ул. Куйбышева, д. 91 а
ул. Куйбышева, д. 98 а
ул. Ленинградская, д. 4 а
ул. Ленинградская, д. 58 а
ул. Степана Разина, д. 108 / Ленинградская, д.17 а
ул. Степана Разина, д. 93/20, стр. 1
ул. Чапаевская, д. 128-130, стр. 1
ул. Чапаевская, д. 106
Работы ведутся на следующих объектах:
п. Мехзавод, квартал 2, д. 49
п. Мехзавод, квартал 2, д. 50
п. Мехзавод, квартал 2, д. 50
ул. Арцыбушевская, д. 78
ул. Красноармейская, д. 62
ул. Молодогвардейская, д. 134-136а
ул. Рабочая, д. 16 А
ул. Самарская, д. 138
ул. Самарская, д. 151-153 / ул. Рабочая, д. 22-24а
ул. Фрунзе, д. 142/144 А
ул. Фрунзе, д. 143 / ул. Льва Толстого, д. 28а
ул. Фрунзе, д. 171
пр-кт Масленникова, д. 10
пр-кт Масленникова, д. 15
пр-кт Масленникова, д. 25
пр-кт Кирова, д. 48/113 г.о. Самара,
ул. Победы, д. 103
ул. Победы, д. 109 / ул. Краснодонская, д. 16
ул. Победы, д. 111 / ул. Краснодонская, д. 15
ул. Победы, д. 97 Б
ул. Алексея Толстого, д. 21
ул. Алексея Толстого, д. 40
ул. Алексея Толстого, д. 80, стр. 1
ул. Водников, д. 36
ул. Водников, д. 89/6
ул. Галактионовская, д. 36/69
ул. Куйбышева, д. 101а, б
ул. Куйбышева, д. 106
ул. Куйбышева, д. 107
ул. Куйбышева, д. 56, стр. 2
ул. Куйбышева, д. 66, лит. а
ул. Куйбышева, д. 79 / ул. Венцека, д. 32а, а1, а7
ул. Куйбышева, д. 92 Г, Д
ул. Ленинградская, д. 46
ул. Ленинградская, д. 55
ул. Ленинградская, д. 72, стр. 1
ул. Максима Горького, д. 115
ул. Максима Горького, д. 117
ул. Максима Горького, д. 119
ул. Максима Горького, д. 75/2
ул. Максима Горького, д. 75/2
ул. Максима Горького, д. 85
ул. Максима Горького, д. 87
ул. Молодогвардейская, д. 106
ул. Молодогвардейская, д. 108
ул. Молодогвардейская, д. 43-45/54а
ул. Молодогвардейская, д. 71, стр. 2
ул. Молодогвардейская, д. 89
ул. Молодогвардейская, д. 92, стр. 1
ул. Молодогвардейская, д. 95 АБ
ул. Молодогвардейская, д. 98/53
ул. Некрасовская, д. 22-24 / ул. Куйбышева, д. 102 б, б1
ул. Некрасовская, д. 33, стр. 1
ул. Некрасовская, д. 39
ул. Некрасовская, д. 52-54, стр. 1
ул. Некрасовская, д. 57/65
ул. Садовая, д. 54
ул. Самарская, д. 24/79, стр. 2
ул. Степана Разина, д. 31
ул. Степана Разина, д. 40-42
ул. Степана Разина, д. 79
ул. Степана Разина, д. 93/20, стр. 1
ул. Степана Разина, д. 91/17
ул. Фрунзе, д. 111, стр. 1
ул. Фрунзе, д. 129, стр. 1
ул. Фрунзе, д. 91 / ул. Ленинградская, д. 37
ул. Фрунзе, д. 94, стр. 1
ул. Фрунзе, д. 97-99
ул. Фрунзе, д. 97-99
ул. Чапаевская, д. 41
ул. Гагарина, д. 157
ул. Гагарина, д. 159
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