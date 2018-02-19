19 февраля 2018 года,
01:53
$ 56.36    70.65   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Как правильно заваривать и пить чай

В нашем издании прошел мастер-класс от чайного мастера Юрия Тишакова из клуба «Красный халат». Эксперт рассказал, как отличить хороший продукт от некачественного, зачем нужно воспитывать чайники и какой напиток не терпит кипятка. 

Своя температура 
 
Китайцы выделяют шесть видов чая: зеленый, белый, желтый, красный, улун и пуэр. Все они делаются из одного растения - чайного куста, или камелии китайской, и отличаются между собой местом произрастания, рецептами приготовления и степенью ферментации. Окисляясь, то есть взаимодействуя с кислородом и температурой, чайный лист переходит от зеленого к черному. 
 
Самым нежным и наименее ферментированным считается зеленый чай. 
 
- Каждый сорт привык к своей температуре и времени настоя. Красные сорта, которые у нас называют черными, можно заливать сильно горячей водой - вплоть до 100 градусов, - рассказал Тишаков. - Для правильной заварки зеленых чаев жидкость не должна быть горячее 80-85 градусов. Так напиток не будет горьким и сохранит все полезные свойства.
 
Именно зеленый чай является самым бодрящим. 
 
- Так как зеленый чай ферментирован всего на пять-семь процентов, в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ - минералов, полифенолов, аминокислот и в том числе кофеина. В отличие от собственно кофейного чайный кофеин не дает резкой нагрузки на сердце, обеспечивает плавную бодрость без резких перепадов. Вспомогательная аминокислота - L-теанин, содержащаяся в зеленых чаях, растягивает воздействие кофеина на организм на шесть-восемь часов. Зерновой кофе же сразу выдает весь свой заряд и дает большую нагрузку на сердце, - пояснил мастер.
 
Белый чай можно считать одним из самых первых чаев. Предполагается, что в древности лист никак не обрабатывали и, скорее всего, он просто сушился так, как это и делают с белым чаем и сегодня. Он ферментирован побольше, чем зеленый, - где-то на 12-15%. 
 
Желтый отличается от белого тем, что в процессе обработки его минут 15 коптят или томят, завернутым в рисовую бумагу. 
 
Улуны собирают только в трех провинциях на юго-востоке страны. Они особенно хороши для сердечно-сосудистой системы, а также для печени и почек. 
 
Пуэры также считаются одними из самых древних сортов чая. Для их заварки так же, как и для красных видов, можно использовать максимально горячую воду. 
 
«Срок годности» заваренного чая - не больше двух часов, напоминают специалисты. Оставлять заварку в чайнике надолго в корне неправильно. 
 
- Чай нужно выпить в течение двух часов после того, как он соприкоснулся с водой. После этого он начинает уже выделять не полезные, а вредные вещества и в нем растут грибковые микроорганизмы, - пояснил Тишаков.
 
На вкус и цвет 
 
Узнать хороший продукт можно по насыщенному аромату без посторонних или резких запахов и равномерности цвета листа. Дешевым настоящий китайский чай быть не может. Цена за 100 граммов качественного продукта начинается от 400 рублей. Хороший чай должен выдерживать не одну заварку. Высшим чайным мастерством у китайцев считается способ приготовления «гун фу ча». 
 
- В маленький чайничек на 250 миллилитров кладут около 12-15 граммов заварки. После напиток сливается в отдельную посуду - посредник между чайником и чашками, чтобы все гости попили одинаковый по насыщенности чай. Этот ритуал повторяется до семи раз. С каждой заваркой напиток раскрывается по-разному. Считается, что если чай заваривается меньше семи раз, то это плохой чай. Если завариваешь больше семи раз, значит, жадничаешь, - пояснил Юрий.
 
Скептически стоит относиться к необычным ароматизаторам и добавкам. Чай может иметь дополнительный запах, только если его хранили в каком-то продукте, например, жасмине или османтусе, которые и отдали ему свой аромат. Чай, хранящийся в апельсинах или клубнике, не удастся найти ни на одной фабрике. И сырье, используемое для такого чая, гораздо хуже. 
 
Роль во вкусе напитка играет также и посуда. 
 
- У китайцев есть очень дорогая иссинская глина. Она очень пористая и впитывает в себя частички чая. Сосуд со временем приобретает свой характер, его нельзя мыть, только споласкивать. И как правило, пьют из него только один сорт чая. Со временем ценность таких гончарных изделий повышается, потому что это сложный процесс «воспитания» чайника. Сосуды могут со временем подорожать в десятки раз, несмотря на то, что вид их становится уже неприглядным. Из керамической и стеклянной посуды пьют, чтобы сохранилась большая чистота вкуса, без привкуса глины, - заключил мастер. 
Дата: 18 февраля 2018 , 15:28
269
Автор текста: Оксана Анищенко
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Как правильно заваривать и пить чай
18 февраля 2018
269
Как правильно заваривать и пить чай
Самарские эксперты рассказали о самых частых причинах детского рака
18 февраля 2018
551
Самарские эксперты рассказали о самых частых причинах детского рака
О любви Максима Горького и Екатерины Пешковой. Часть 2
18 февраля 2018
283
1
О любви Максима Горького и Екатерины Пешковой. Часть 2
Заключенные исправительной колонии №6 сразились в хоккей с командой «Ветеран»
18 февраля 2018
292
Заключенные исправительной колонии №6 сразились в хоккей с командой «Ветеран»
В Самаре прошел открытый турнир по биатлону среди юношеских команд
18 февраля 2018
275
В Самаре прошел открытый турнир по биатлону среди юношеских команд
Кого и когда можно будет услышать на зимнем Грушинском фестивале
18 февраля 2018
287
Кого и когда можно будет услышать на зимнем Грушинском фестивале
no photo
17 февраля 2018
624
Митинг в сквере «Родина» посетили около 250 человек
Приключения мещанина в Самаре. О бродяге Никаноре Рябинине
17 февраля 2018
430
Приключения мещанина в Самаре. О бродяге Никаноре Рябинине
Как самарский школьник стал известным гармонистом
17 февраля 2018
462
Как самарский школьник стал известным гармонистом
Лента новостей
18 февраля 2018 , 15:28
269
Как правильно заваривать и пить чай
В нашем издании прошел мастер-класс от чайного мастера Юрия Тишакова из клуба «Красный...
18 февраля 2018 , 14:26
551
Самарские эксперты рассказали о самых частых причинах детского рака
15 февраля - Международной день детей, больных раком. 
18 февраля 2018 , 13:23
283
О любви Максима Горького и Екатерины Пешковой. Часть 2
В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Этот праздник -...
18 февраля 2018 , 12:20
292
Заключенные исправительной колонии №6 сразились в хоккей с командой «Ветеран»
Несмотря на небезупречное прошлое и сложное настоящее, люди, оказавшиеся за решеткой, стараются...
18 февраля 2018 , 11:17
275
В Самаре прошел открытый турнир по биатлону среди юношеских команд
Во вторник, 13 февраля, в парке «Воронежские озера» прошел открытый турнир по...
18 февраля 2018 , 10:11
287
Кого и когда можно будет услышать на зимнем Грушинском фестивале
Это только кажется, что Грушинский фестиваль был в нашем городе всегда. В этом году Самара...
17 февраля 2018 , 16:38
624
Митинг в сквере «Родина» посетили около 250 человек
В Самаре прошел митинг, организованный по инициативе депутата губдумы Михаила Матвеева.  
17 февраля 2018 , 14:40
430
Приключения мещанина в Самаре. О бродяге Никаноре Рябинине
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели,...
17 февраля 2018 , 13:35
462
Как самарский школьник стал известным гармонистом
Без чего не обходился ни один праздник на Руси? Без гармони. Играющий на ней всегда считался...
17 февраля 2018 , 13:08
508
В Самаре открылась мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов"
На интерактивных экранах можно прочитать о защитниках Отечества, которые считались пропавшими...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
27 января 2018
2879
 
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
2675
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
24 января 2018
2468
2
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2448
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
9 февраля 2018
2227
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
777
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
744
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
Баскетболисты «Самары» переиграли «Спартак-Приморье»
22 января 2018
440
Баскетболисты «Самары» переиграли «Спартак-Приморье»
В воскресенье, 21 января, идущая на втором месте в чемпионате Суперлиги «Самара» на...
На Московском шоссе тестируют информационные электронные табло для автомобилистов
22 января 2018
452
На Московском шоссе тестируют информационные электронные табло для автомобилистов
Они оповещают водителей о пробках, скорости движения и ДТП на дорогах.
Самарцы смогут узнать про двухтысячные купюры и пожаловаться на отказ в оплате мелочью
22 января 2018
337
Самарцы смогут узнать про двухтысячные купюры и пожаловаться на отказ в оплате мелочью
В ближайшие дни в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области будут работать...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.