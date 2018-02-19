Как правильно заваривать и пить чай





Своя температура

Китайцы выделяют шесть видов чая: зеленый, белый, желтый, красный, улун и пуэр. Все они делаются из одного растения - чайного куста, или камелии китайской, и отличаются между собой местом произрастания, рецептами приготовления и степенью ферментации. Окисляясь, то есть взаимодействуя с кислородом и температурой, чайный лист переходит от зеленого к черному.

Самым нежным и наименее ферментированным считается зеленый чай.

- Каждый сорт привык к своей температуре и времени настоя. Красные сорта, которые у нас называют черными, можно заливать сильно горячей водой - вплоть до 100 градусов, - рассказал Тишаков. - Для правильной заварки зеленых чаев жидкость не должна быть горячее 80-85 градусов. Так напиток не будет горьким и сохранит все полезные свойства.

Именно зеленый чай является самым бодрящим.

- Так как зеленый чай ферментирован всего на пять-семь процентов, в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ - минералов, полифенолов, аминокислот и в том числе кофеина. В отличие от собственно кофейного чайный кофеин не дает резкой нагрузки на сердце, обеспечивает плавную бодрость без резких перепадов. Вспомогательная аминокислота - L-теанин, содержащаяся в зеленых чаях, растягивает воздействие кофеина на организм на шесть-восемь часов. Зерновой кофе же сразу выдает весь свой заряд и дает большую нагрузку на сердце, - пояснил мастер.

Белый чай можно считать одним из самых первых чаев. Предполагается, что в древности лист никак не обрабатывали и, скорее всего, он просто сушился так, как это и делают с белым чаем и сегодня. Он ферментирован побольше, чем зеленый, - где-то на 12-15%.

Желтый отличается от белого тем, что в процессе обработки его минут 15 коптят или томят, завернутым в рисовую бумагу.

Улуны собирают только в трех провинциях на юго-востоке страны. Они особенно хороши для сердечно-сосудистой системы, а также для печени и почек.

Пуэры также считаются одними из самых древних сортов чая. Для их заварки так же, как и для красных видов, можно использовать максимально горячую воду.

«Срок годности» заваренного чая - не больше двух часов, напоминают специалисты. Оставлять заварку в чайнике надолго в корне неправильно.

- Чай нужно выпить в течение двух часов после того, как он соприкоснулся с водой. После этого он начинает уже выделять не полезные, а вредные вещества и в нем растут грибковые микроорганизмы, - пояснил Тишаков.

На вкус и цвет

Узнать хороший продукт можно по насыщенному аромату без посторонних или резких запахов и равномерности цвета листа. Дешевым настоящий китайский чай быть не может. Цена за 100 граммов качественного продукта начинается от 400 рублей. Хороший чай должен выдерживать не одну заварку. Высшим чайным мастерством у китайцев считается способ приготовления «гун фу ча».

- В маленький чайничек на 250 миллилитров кладут около 12-15 граммов заварки. После напиток сливается в отдельную посуду - посредник между чайником и чашками, чтобы все гости попили одинаковый по насыщенности чай. Этот ритуал повторяется до семи раз. С каждой заваркой напиток раскрывается по-разному. Считается, что если чай заваривается меньше семи раз, то это плохой чай. Если завариваешь больше семи раз, значит, жадничаешь, - пояснил Юрий.

Скептически стоит относиться к необычным ароматизаторам и добавкам. Чай может иметь дополнительный запах, только если его хранили в каком-то продукте, например, жасмине или османтусе, которые и отдали ему свой аромат. Чай, хранящийся в апельсинах или клубнике, не удастся найти ни на одной фабрике. И сырье, используемое для такого чая, гораздо хуже.

Роль во вкусе напитка играет также и посуда.

- У китайцев есть очень дорогая иссинская глина. Она очень пористая и впитывает в себя частички чая. Сосуд со временем приобретает свой характер, его нельзя мыть, только споласкивать. И как правило, пьют из него только один сорт чая. Со временем ценность таких гончарных изделий повышается, потому что это сложный процесс «воспитания» чайника. Сосуды могут со временем подорожать в десятки раз, несмотря на то, что вид их становится уже неприглядным. Из керамической и стеклянной посуды пьют, чтобы сохранилась большая чистота вкуса, без привкуса глины, - заключил мастер.