Самарские эксперты рассказали о самых частых причинах детского рака





Не приговор

- Дети болеют раком не так часто, как взрослые. На протяжении последних лет в нашем регионе заболеваемость колеблется от 15 до 17 человек на 100 тысяч детского населения. В 2017 году было первично зарегистрировано чуть более 100 пациентов со злокачественными образованиями, - рассказал главный детский онколог губернии Андрей Шамин.

Эксперт отмечает, что тенденция к росту заболеваемости есть, при этом обстановка в регионе в целом не отличается от всероссийского уровня.

Отличается детская онкология от взрослой не только степенью распространенности, но и самими видами заболевания.

- У взрослых в основном встречаются именно раки - опухоли из эпителиальной ткани. У детей в 90 процентов случаев диагностируют так называемые саркомы - опухоли мягких тканей и костей, - сообщил врач.

Львиную долю - около половины - из злокачественных заболеваний детского возраста составляют гемобластозы. Так на профессиональном языке медики называют опухоли системы крови и лимфы. Первые известны как лейкозы, вторые - лимфомы. Встречаются у детей и опухоли, поражающие центральную нервную систему. Успокаивает тот факт, что самые распространенные онкозаболевания у детей считаются и самыми успешными в плане лечения. И четвертая стадия для малышей - не обязательно приговор.

- Выздоравливает в настоящее время подавляющее число пациентов. Самая частая детская патологии - острый лимфобластный лейкоз. Это самое «отработанное» заболевание, на котором шло становление всей детской онкологии. Есть хорошие препараты, которые позволяют излечивать до 80 процентов детей с таким диагнозом, причем даже без применения высоких технологий, таких как пересадка костного мозга или стволовых клеток, - пояснил Шамин.

Опухоли глаз вылечивают практически в 100 процентах случаев. Хуже всего поддаются лечению агрессивные саркомы, поражающие кости.

Предвидеть невозможно

У маленьких пациентов большинство злокачественных образований крайне сложно диагностировать на ранних стадиях. Рак долго может не иметь внешних признаков. А первичные симптомы родители нередко могут принять за обычную простуду.

- Процент запущенности болезни, к сожалению, достаточно высок. Объективная причина - онкологию достаточно трудно диагностировать в детском возрасте. Основная масса опухолей располагается в полости черепа, грудной клетки, брюшной полости и забрюшинном пространстве, малом тазу. Клиническая картина этих заболеваний начинает проявляться, то есть становится видна невооруженным глазом, уже при больших опухолевых массах. Лейкозы, например, нередко начинаются с симптомов, которые могут быть у детей при каких-то других заболеваниях, - повышения температуры, недомогания, слабости, потери аппетита. Это общий симптомокомплекс, который характерен и для ОРВИ, и для прорезывания зубов, - рассказал Шамин.

Выявить лейкоз можно по общему анализу крови. Анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз - тревожный сигнал. Чтобы в раннем возрасте диагностировать солидную опухоль, необходимо проводить инструментальные исследования - рентгенографию, УЗИ или компьютерную томографию.

- Сейчас существует программа скринингового УЗИ для детей. В том числе благодаря ей удается выявить болезнь на ранних стадиях. Очень много детей сейчас поступают в наше отделение в возрасте трех, а иногда даже и одного месяца с диагностированными внутрибрюшными или забрюшинными опухолями на достаточно ранних стадиях, когда все лечение обходится только хирургическим методом, - пояснил онколог.

Медики советуют родителям внимательно следить за здоровьем детей, но при этом не паниковать.

- Дети наблюдаются у врача гораздо чаще, чем взрослые: ежегодные осмотры в поликлиниках, диспансеризация в школах. Родителям надо больше обращать внимания на все непонятное, нехарактерное, то, что трудно связать с какой-то банальной причиной. В этих случаях, возможно, нужно обратиться к врачу и сдать хотя бы общий анализ крови. Делать какие-то сложные исследования смысла нет, - дополнил Шамин.

У маленьких пациентов причиной рака чаще всего становится генетика - хромосомные поломки. А вот теорию о том, что у родителей, работающих с радиацией, риск больного потомства увеличивается, медики оценивают неоднозначно. Одни утверждают, что такая зависимость есть, другие, например, японские специалисты, этой связи не установили.

По полису и доброте душевной

Лечение онкозаболеваний у детей финансируется из ряда источников. Большинство препаратов, исследований и процедур входят в систему обязательного медицинского страхования, оплачиваются из федерального или областного бюджета.

- Деньги выделяют очень большие. Но есть вещи, которые просто не предусмотрены в системе ОМС, например, транспортировка материалов на исследования в федеральные центры, - рассказал Андрей Шамин.

Не попадают в ОМС и некоторые исследования. Нельзя по полису получить и незарегистрированные в России препараты. В таких случаях на помощь приходят благотворительные фонды и общественные организации. Как отличить благодетелей от мошенников?

- Очень много шарлатанов кормится на проблеме больных детей. Надо работать с фондами, которые давно существуют, которых знаем мы - врачи. Я направляю в общественную организацию «Виктория». Еще очень плотно мы работаем с федеральным фондом «Подари жизнь», - говорит Шамин. - По моему мнению, надо не перечислять деньги лично родителям, а оказывать помощь именно через фонды. Фонды дают возможность аккумулировать средства и, например, приобретать дорогостоящее оборудование для больницы, которое поможет сразу многим детям.

- Наша организация работает уже 18 лет при отделении онко-гематологии детской больницы №1. В основном мы направляем детей на исследования, которые не входят в систему ОМС, помогаем с транспортировкой и проживанием детей, закупаем лекарства, - рассказала председатель общественной организации «Виктория» Татьяна Зитева.

За прошлый год «Виктории» удалось собрать более трех миллионов рублей. Среди дарителей - и организации, и простые горожане, для некоторых из них помощь больным детям - не разовая акция. Из собранных средств удалось купить отделению современный УЗИ-аппарат, приобрести медикаменты для десятков малышей.

Помогают общественники не только деньгами, но и делами: организуют для выздоровевших поездки в реабилитационные центры и лагеря, скрашивают больничные будни тем, кто еще борется с недугом.

- Ребята лежат в отделении подолгу, лечение непростое. Но дети есть дети, им тоже хочется проводить время интересно. Несколько раз в неделю мы проводим творческие мастер-классы в отделении. В них принимают участие и маленькие пациенты, и их родители. Совместное творчество объединяет их, приносит радость и положительный настрой. Это большая поддержка, - отметила психолог Мария Черкашина.

По статистике, около 30 процентов семей распадаются, пока ребенок проходит длительное лечение. Помогают родителям пережить непростые для семьи времена психологи «Виктории».

Общественники напоминают, что помочь можно и став донором крови и костного мозга. Сделать это можно в Центре клеточных технологий, расположенном на улице Ташкентской, 159, корпус 3.