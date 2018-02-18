Заключенные исправительной колонии №6 сразились в хоккей с командой «Ветеран»

- Хоккей у нас развивается около пяти лет, - рассказывает начальник колонии Алексей Климов. - Построили ледовую коробку. Так как осужденные не могут покидать территорию колонии, мы всегда играем на домашней арене. Гости отмечают неплохой уровень игры осужденных. Многие в прошлом занимались спортом, но есть и те, кто впервые встал на лед именно здесь.

Неформальным лидером и тренером команды - а это два состава по шесть человек - стал один из сотрудников колонии. Если первое время обитатели ИК-6 почти всегда проигрывали, то сейчас борьба идет с переменным успехом.

Заключенные рады возможности поиграть - развлечений в колонии не так много. 36-летний Александр отбывает наказание уже в пятый раз. В колониях, где бывал раньше, занимался футболом, а в ИК-6 встал на коньки, взял в руки шайбу. Говорит, что планирует устроиться на работу, создать семью. Кстати, участие и победы в спартакиадах (заключенные могут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, теннисом) учитываются при принятии судом решения об условно-досрочном освобождении.

- В детстве немного играл в хоккей, потом забросил, а здесь опять взялся за клюшку, - говорит еще один игрок команды заключенных Дмитрий. - Играем стабильно. В этом году практически каждую неделю кто-нибудь приезжает. В последние годы стали часто играть, очень рады этому.

- Мы здесь не в первый раз. Уровень игроков довольно приличный. Но самое главное, что люди, находясь в таком положении, все равно занимаются спортом. Это для них, наверное, глоток воли, возможность расширить круг общения, - говорит игрок команды «Ветеран» Юрий Мордвинцев.

- Это интересно как для гостей учреждения, так и для самих осужденных, - уверен председатель общественной наблюдательной комиссии в Самарской области по контролю за соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы Дмитрий Штоков. Он, кстати, влился в команду осужденных. - В целом ребята сыгранные. Хоккей - командная игра. Она требует определенного сплочения, соблюдения интересов других членов команды. Эти принципы, наверное, осужденные не познали, будучи на свободе. Возможно, это, в числе прочего, и привело их в места лишения свободы. Надеюсь, что спорт поможет им измениться.

После матча, окончившегося со счетом 16:9 в пользу «Ветерана», для журналистов провели экскурсию по колонии. Началась она с Дома культуры, где работает музей (кстати, значительная часть экспозиции посвящена спортивным достижениям заключенных), а завершилась в промышленной зоне. Сегодня в колонии около 750 человек, многие из них, особенно те, что имеют долговые обязательства, работают. Возможности есть, здесь с десяток производств - от мебельного до пищевого. Местное мыло, как туалетное, так и хозяйственное, продается не только в Самарской области, но и за ее пределами. Буквально неделю назад на полную мощность заработал цех по выращиванию грибов-вешенок. Процесс несложный: в пропаренную лузгу от семечек добавляют мицелий. Определенный температурный режим, влажность - и спустя некоторое время можно собирать урожай. Вешенки неприхотливы, выращивать их несложно.

- Выращивая грибы, можем получить 400-500 тысяч рублей в месяц, - прогнозирует Климов. - Считаю, что производство перспективное и стабильное, ведь спрос на грибы есть круглый год.