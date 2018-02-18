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В Самаре прошел открытый турнир по биатлону среди юношеских команд

Во вторник, 13 февраля, в парке «Воронежские озера» прошел открытый турнир по биатлону среди юношей. Ребята приняли участие в лыжном забеге и стрельбе по мишеням из электронных автоматов. Состязание объединило более 50 человек. 
 
- Я получил море адреналина. Всегда интересно встретиться с сильными соперниками, - говорит участник команды «Экипаж» школы №8 Андрей Попов.
 
Всего в парке «Воронежские озера» встретились семь команд из шести школ и военно-патриотических объединений Самары. В состав каждой вошли по четыре юноши 14-15 лет. 
 
Один из организаторов турнира, начальник регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Алексей Родионов рассказал о специфике соревнований. 
 
- Это отличная подготовка для будущих защитников Отечества. Чередование разных задач тренирует силу и интеллект. Некоторым биатлонистам было сложно перестраиваться, для них это дебют. Но мы их поддержали и показали все на личных примерах, - отметил Родионов.
 
- Мы активно привлекаем ребят к участию в спортивных и военно-патриотических акциях. Они не только с пользой проводят время, но и учатся работать в команде, - сказала начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного района Оксана Иванова. 
 
С подсчетом результатов жюри помогли волонтеры районного молодежного парламента. 
 
По итогам соревнований первое место заняла команда «Кадетский корпус «Юность» школы №127, второе - «Кадет-45» школы №45 и третье - «Дозор» школы №108. 
Дата: 18 февраля 2018 , 11:17
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: администрация Самары
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