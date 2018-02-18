В Самаре прошел открытый турнир по биатлону среди юношеских команд

- Я получил море адреналина. Всегда интересно встретиться с сильными соперниками, - говорит участник команды «Экипаж» школы №8 Андрей Попов.

Всего в парке «Воронежские озера» встретились семь команд из шести школ и военно-патриотических объединений Самары. В состав каждой вошли по четыре юноши 14-15 лет.

Один из организаторов турнира, начальник регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Алексей Родионов рассказал о специфике соревнований.

- Это отличная подготовка для будущих защитников Отечества. Чередование разных задач тренирует силу и интеллект. Некоторым биатлонистам было сложно перестраиваться, для них это дебют. Но мы их поддержали и показали все на личных примерах, - отметил Родионов.

- Мы активно привлекаем ребят к участию в спортивных и военно-патриотических акциях. Они не только с пользой проводят время, но и учатся работать в команде, - сказала начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного района Оксана Иванова.

С подсчетом результатов жюри помогли волонтеры районного молодежного парламента.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Кадетский корпус «Юность» школы №127, второе - «Кадет-45» школы №45 и третье - «Дозор» школы №108.