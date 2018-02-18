Кого и когда можно будет услышать на зимнем Грушинском фестивале

- Грушинский живет так долго, несмотря на величайшие проблемы и трудности, которые он пережил, поскольку очень много людей по-доброму к нему относятся. И делают, казалось бы, невозможное, - отметил на пресс-конференции президент клуба имени Валерия Грушина Борис Кейльман.

Фестиваль молодежный

20 и 21 февраля в филиале Самарского университета, на Мологвардейской, 151, пройдет молодежный Грушинский фестиваль (6+). Его победители придут на Зимний в качестве почетных гостей. Приз лауреатам вручит председатель жюри Грушинского Александр Городницкий.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 до 30 лет абсолютно бесплатно. Молодежный Грушинский проводится при поддержке администрации Самары.

Фестиваль зимний

40 лет Зимний Грушинский фестиваль помогает поклонникам авторской песни дотянуть до лета. В его программе как постоянные и почетные гости Грушинского, так и молодые исполнители.

- Александр Городницкий - человек, с которого началась мировая слава Грушинского фестиваля, - рассказал Борис Кейльман. - Вслед за ним уже потянулись Никитины, Егоров и другие. Роман Ланкин будет выступать вместе с Юлией Зиганшиной. Приедут Галина Хомчик, Леонид Сергеев, «Грушинское трио».

- Чем хорош Грушинский фестиваль - он всегда открывает новые имена, - отметил член художественного совета клуба имени Валерия Грушина Андрей Колесников. - Может быть, исполнители уже где-то известны. Но вход в Самару - через Грушинский фестиваль. Я даже завидую тем, кто впервые увидит каких-то артистов.

Среди молодых талантливых людей - автор из Нижнего Новгорода Павел Пиковский, лучший голос Грушинского фестиваля прошлого года. Великолепный исполнитель песен Владимира Высоцкого Леонид Зыков. Ромарио - очень известный певец в Москве и за рубежом, который начинает петь один, а заканчивает вместе с залом. Анатолий Киреев - человек, который прославил фестиваль песнями про наш город: «Ты, Самара, без меня проживешь. Только мне вот без тебя не прожить». Поднимутся на сцену и местные исполнители: Константин Зарубин, Юрий Карпов, Алексей Аполинаров и другие.

Закончится вечерний концерт традиционной «Чайханой», которую будет вести Леонид Сергеев. К окончанию вечерних концертов подадут автобусы наиболее популярных маршрутов.





Фестиваль летний

Главные юбилейные события развернутся, конечно, летом. В этом году Грушинский пройдет с 9 по 13 августа. Организаторы планируют пригласить всех, кто внес свой вклад в его полувековую историю: знаменитых поэтов, авторов песен, фотографов, спортсменов и туристов.

- На Грушинский фестиваль приезжают люди со всех уголков нашей страны: сначала мы пытались записывать, откуда именно, но это бесполезно, - признался Борис Кейльман. - Нет города в России, откуда бы не приезжал к нам гость. Потом стало обычным делом, что к нам наведываются из Америки, Финляндии, Франции, Японии… Грушинский фестиваль - это город без прописки. Каждый год мы пытаемся посчитать, сколько людей к нам приезжает. Нынешним летом будем приветствовать гостя под номером 3,5 миллиона. Его встретит оркестр с цветами и почестями.

Программа Зимнего Грушинского фестиваля (6+):

23 февраля 16.00 Александр Городницкий. 19.00 Юбилейный гала-концерт «Сверим наши песни».

24 февраля 16.00 Роман Ланкин; Юлия Зиганшина. 19.00 Заключительный концерт.

Концерты пройдут в филармонии (ул. Фрунзе, 141).