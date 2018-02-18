Митинг в сквере «Родина» посетили около 250 человек
В Самаре прошел митинг, организованный по инициативе депутата губдумы Михаила Матвеева.
Он состоялся в субботу, 17 февраля, в самарском сквере «Родина».
По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, в митинге приняли участие около 250 человек.
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