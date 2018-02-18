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Митинг в сквере «Родина» посетили около 250 человек

В Самаре прошел митинг, организованный по инициативе депутата губдумы Михаила Матвеева.
 
Он состоялся в субботу, 17 февраля, в самарском сквере «Родина».
 
По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, в митинге приняли участие около 250 человек. 
Дата: 17 февраля 2018 , 16:38
423
Автор текста: Сергей Ромашов
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17 февраля 2018 , 16:38
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