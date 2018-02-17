Как самарский школьник стал известным гармонистом
Без чего не обходился ни один праздник на Руси? Без гармони. Играющий на ней всегда считался первым парнем на деревне. Сегодня, в техногенном XXI веке, мы пресыщены самой разной музыкой. Да только на народных праздниках почему-то все равно хочется услышать гармонь. Зов предков? Или же инструмент настолько созвучен бескрайним российским просторам, что с ним - и в пляс, и в страдания, и в веселье, и в горе горькое. Этакая народная философия в звуках.
Завтра на масленичных гуляньях на самых разных площадках точно побегут по кнопочкам пальцы виртуозов. В программе праздника на площади имени Куйбышева заявлен музыкальный поединок телепрограммы «Играй, гармонь любимая!» и самарского фестиваля «Душа баяна». А сегодня любители народного творчества соберутся в самарском Доме дружбы народов. И туда точно приедет гармонист. Причем совсем юный, но уже удостоенный множества конкурсных наград. Это Евгений Павлов из поселка Береза Красноглинского района. Ему 15 лет.
Этого паренька завсегдатаи народных гуляний уже хорошо знают. Как идут на Святки колядовщики по улице Ленинградской - он с ними. Как устраивается в Загородном парке праздник «Славянская зима» - и там без Жениной гармошки хороводы не обходятся. Он на морозе может играть хоть час без остановки. И в летних фольклорных экспедициях по губернии молодой человек органично вписывается в профессиональную команду тех, кто собирает уже, кажется, последние из сохранившихся образцов народного творчества. Получается, новое поколение выбирает не только звуки грохочущего XXI века, но и старую добрую гармонь.
За инструмент Евгений взялся десять лет назад. Сосед отдал аккордеон, и парнишка начал самостоятельно его осваивать. Потом пошел в музыкальную школу №8 в поселке Управленческий. Лет восемь назад Женю попросили выступить на празднике в центре «Семья». И там, пока ждал своего выхода, разговорился с Евгением Васюткиным - ныне, пожалуй, самым известным самарским гармонистом. Старший Евгений и сделал предложение младшему. А не хочешь на гармони попробовать играть? Младший попробовал - ну и пошло-поехало.
Сегодня Женя Павлов уже лауреат множества конкурсов. И знаменитого всероссийского «Играй, гармонь!» имени Г.Д. Заволокина, и областного «Играй, гармонь любимая!», и международного Маланинского в Новосибирске. Играет на праздниках у себя в поселке Береза, на многих патриотических фестивалях (читает под свой аккомпанемент «Василия Теркина»), на краеведческих «Славянских чтениях», где выступает со своего рода лекциями о народных инструментах.
Сейчас Евгений - первокурсник народного отделения Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова. Играет на аккордеоне, гармони, балалайке. Немного приостановил свое участие в конкурсах и фестивалях. Надо сосредоточиться на совершенствовании мастерства под руководством профессиональных педагогов. Но масленичных гуляний уж никак нельзя пропустить, этот праздник для гармонистов - наипервейший, потому как веселье на нем должно литься рекой.
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