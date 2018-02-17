Елена Лапушкина предложила стройотрядовцам поработать в муниципалитете
На этой неделе с бойцами российских стройотрядов встретилась глава города Елена Лапушкина. Студенты ведущих самарских вузов рассказали о своем опыте участия в масштабных стройках и планах на будущее.
По словам руководителя регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Сергея Фроленкова, в последние годы отряды Самарской области участвовали в возведении многих знаковых сооружений. Студентам удалось ощутить себя причастными к событиям мирового масштаба: они строили объекты саммита АТЭС-2012 на острове Русский, Олимпийских игр в Сочи, Всемирной летней универсиады в Казани. Активисты участвовали в работах на космодромах Плесецк и Восточный.
Многие студенты нашли применение своим силам и в родном городе: в преддверии Чемпионата мира по футболу работы хватает на всех. Стройотрядовцы работали на строительстве стадиона «Самара Арена». А также помогали в благоустройстве общественных пространств, которые вошли в президентский проект «Формирование комфортной городской среды». Бойцы стройотрядов трудились в Струковском саду, на четвертой очереди набережной. Руководитель регионального штаба добавил, что некоторые студенты участвовали в программе в качестве общественных контролеров: они оценивали ход работ по благоустройству дворов.
- Интересно наблюдать, как меняются наши дворы, парки и площади. Еще интереснее - принимать в этом непосредственное участие, - отметил Сергей Фроленков. - Ребята говорят, что, проходя мимо объектов, на которых работали, испытывают гордость и желание вновь преображать город.
Елена Лапушкина поблагодарила студентов и подчеркнула: бойцов и дальше будут привлекать к работе на самарских объектах.
- Вы убедились на собственном примере, что проект «Формирование комфортной городской среды» реально действующий, не «бумажный». Поэтому призываю вас как людей, знающих ее изнутри, приложить еще немного усилий - разъяснить вашим соседям, друзьям, какие шаги необходимо предпринять, чтобы войти в программу и изменить окружающее пространство в лучшую сторону, - обратилась мэр к участникам встречи.
Лапушкина призвала бойцов попробовать себя и в других областях, например, в качестве управленцев или муниципальных служащих. В этом поможет проект мэрии «Самарская траектория роста», который как раз нацелен на привлечение талантливых молодых людей к работе по развитию города.
«Российские студенческие отряды» - крупнейшая молодежная общественная организация в нашей стране. Сейчас членами движения по всей России являются 236 000 человек. Реготделения есть в 74 субъектах, включая Самарскую область.
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