Отремонтированный ДК «Нефтяник» откроют в марте

Капитальный ремонт ДК «Нефтяник» начался в 2016 году. Работы идут на условиях софинансирования их бюджетов области и города. Значительную сумму на ремонт - 70 млн рублей - в качестве пожертвования внесла компания «Роснефть», поскольку на территории Куйбышевского района расположены ее предприятия, здесь живут многие сотрудники организации.

На сегодняшний день во Дворце культуры обновили фасад, отремонтировали крышу. Заменены системы отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения. На втором, третьем и четвертом этажах завершена внутренняя отделка. При этом удалось сохранить и привести в порядок весь лепной декор. Сейчас завершаются работы на сцене (здесь полностью обновили дощатое покрытие) и в гримерных комнатах. В ближайшем будущем предстоит смонтировать светильники и центральную люстру в концертном зале.

- В обновленном виде ДК «Нефтяник» становится красивым монументальным зданием, - отметила Елена Лапушкина. - Дворец культуры, без сомнения, станет центром творческой жизни Куйбышевского района с богатой культурной программой.

Сергей Филиппов подчеркнул, что у Самары уже есть хороший опыт восстановления дворцов культуры военной и послевоенной постройки. Пример - ДК «Заря» в Советском районе. А «Нефтяник» по окончании ремонта сможет стать площадкой для проведения не только районных, но и общегородских, областных мероприятий. И вместимость зала, и оборудование это позволяют.

Обновленное здание встретит первых посетителей уже через месяц. 18 марта здесь будут работать два избирательных участка.