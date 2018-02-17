В Самаре в 2018 году отремонтируют 44 километра дорог

- Мы стремимся привести региональные центры к новому уровню безопасности, - пояснил он. - Проект прежде всего направлен на снижение травматизма и смертности, уменьшение количества аварий, что напрямую связано с состоянием транспортных магистралей.

Бидонько отметил, что сейчас вид самарских улиц значительно отличается от того, что было два-три года назад. Он констатировал, что качество дорог в нашей области выше среднего по России. По словам депутата, у региона есть все шансы и на дальнейшее активное участие в проекте.

Как пояснил врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин, один из важных показателей эффективности работы - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На момент начала действия программы в Самарской области насчитывалось 137 таких точек. По итогам 2017 года их число снизилось до 95. К исходу нынешнего сезона таких мест должно остаться не более 65.

Еще один важный показатель - количество дорог, находящихся в нормативном состоянии. Сеть Самарско-Тольяттинской агломерации, в которую помимо двух крупнейших городов губернии входят Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск, насчитывает немногим более 2,5 тысячи километров дорог. Когда проект только стартовал, из них соответствовало нормативам 42%. По итогам 2017-го этот показатель вырос до 48%. К завершению текущего года мы должны выйти на показатель 56%.

Региональный координатор проекта Алексей Степанов рассказал, что проведение масштабного ремонта потребовало большой подготовительной работы. Были переложены тепловые сети, водоводы, электрические и кабели связи. Кроме того, в первоначальные планы по ремонту дорог были внесены корректировки в соответствии с пожеланиями жителей. Например, на улице Комсомольской было решено установить пандусы и сходы для маломобильных граждан. Также пандусы появились на Молодогвардейской, а для удобства слабовидящих людей более 1,8 тысячи квадратных метров пешеходной зоны выложили тактильной плиткой.

По словам Степанова, практически на всех улицах, где это можно было сделать без вреда для зеленых насаждений, устроили дополнительные парковочные карманы. Например, они появились на Красноармейской - в районе пересечения с Самарской, на Полевой - у больницы имени Пирогова.

В этом году на ремонт 79 магистралей протяженностью 143,7 километра направят еще 3,623 млрд рублей из федерального бюджета и дорожного фонда Самарской области. Конкретно в столице региона работы затронут 40 участков протяженностью 44,3 километра.