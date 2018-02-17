Самарский театр покажет «Три сестры» на международном фестивале

Он пройдет с 19 по 26 мая в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Фестиваль объединяет людей из разных стран, представляющих лучшие театральные постановки по произведениям Чехова. В этом году музей-заповедник ждет в гости театры из Румынии и Белоруссии, из Москвы, Севастополя, Липецка, Сыктывкара, Перми и других российских городов.