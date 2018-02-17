В Доме актера отметили 55-летие артиста театра драмы Владимира Сухова

О своем детстве юбиляр рассказывал с теплотой и ностальгией. Родители Владимира Сухова были большой составляющей частью славы нашего театра оперы и балета. Талантливый мальчик из интеллигентной актерской семьи легко поступил сначала в детскую театральную студию, потом - на профильное отделение при Куйбышевском музыкальном училище.

Владимир был занят и до сих пор играет в самых известных спектаклях театра драмы: «Гарольд и Мод», «Внезапно прошлым летом», «Хитроумная дуреха», «Пять вечеров», «Венецианские близнецы», «Полковник-Птица», «Алые паруса» и других.

Его энергии хватает на многие другие проекты. Он снимается в кино, преподает в телестудии «Товарищ», долгое время был сердцем жюри самарского КВН. Большая часть рекламной продукции самарских театров - тоже его рук дело.

Вторая большая страсть Владимира Сухова - фотография. В честь юбилея в Доме актера открылась выставка его работ. Актеры самарских театров предстают как в привычных, так и в совершенно необычных образах. Их насмешливые или серьезные глаза как будто смотрят в душу зрителя.

- Видно, что эти фотографии делал артист, поскольку в каждой есть его видение того или иного коллеги, - отметил председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Гальченко. - Порой когда мы смотрим на свои снимки, то видим, как точно подмечен момент, о котором мы даже не подозревали.

Юбиляр говорит, что с аппаратурой подружился с младых ногтей:

- Фотоаппарат я взял в руки, когда мне было три года. «Смена-8М» - это был подарок моему брату. Мне его дали в кроватку подержать, аппарат сразу превратился в танк. Мой отец очень любил фотографию: в понедельник, выходной день в театре, мы закрывались с папой и братом в комнате, завешивали окно, включали красную лампу, печатали, потом развешивали снимки в ванной и коридоре. С тех пор очень полюбил это занятие. Я бы даже не назвал его хобби. Может быть, мог стать фотохудожником. С самого детства я любил делать именно портреты: там больше всего отображается душа человека.

Праздничный вечер в Доме актера прошел под названием «Письма товарища Сухова». Мотивы из фильма «Белое солнце пустыни» звучали в поздравлениях коллег и многочисленных друзей. Видео-обращения со всех концов страны, в том числе от известного телеведущего Ивана Демидова и продюсера ГТРК «Самара» Алексея Крылова, не оставили сомнений: в списке многочисленных талантов Владимира Сухова умение дружить можно поставить на первое место.

Владимир Гальченко, актер Самарского театра драмы имени Горького, заслуженный артист РФ, председатель Самарского отделения союза театральных деятелей РФ, секретарь СТД РФ:

- Тебя в драматическом театре все зовут «дядя Вова» - причем невзирая на возраст, - даже я так зову. Это говорит о том, что ты излучаешь тепло. Мы в одной гримерке в театре. Я уже не помню, когда мы там оказывались вдвоем - туда постоянно набивается молодежь. Прекрасно, что есть эта преемственность.





Олег Белов, актер Самарского театра драмы имени Горького, заслуженный артист РФ:

- В следующем году будет 40 лет, как мы познакомились с Володей. Я пришел в театральную студию, когда мне было 16, а ему 22. Это была целая возрастная пропасть. И вдруг этот обаятельный и талантливый мужчина, каким он мне тогда казался, взял меня под свое крыло. Никогда не чувствовал, чтобы он относился ко мне свысока - только как к равному, к другу. Когда у меня случилось это страшное событие - инсульт, с первого дня, когда я еще лежал в реанимации и ко мне никого не пускали, он нарезал круги вокруг корпуса больницы. А когда я очнулся, он каждый день как на работу приходил ко мне три месяца! 90 дней подряд! А когда я ему сказал, что мне неудобно, ведь он тратит на меня столько времени, Володя сразу отрезал: «Тебя забыли спросить».