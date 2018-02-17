Жительницу Жигулевска подозревают в жестоком обращении с 4 детьми

По информации ГУ МВД РФ Самарской области, женщина проживает в одной из квартир дома на улице Никитина в Жигулевске с четырьмя малолетними детьми 2005, 2010, 2015 и 2016 годов рождения. По данным полицейских, с 2016 года она плохого кормила их, не обеспечивала школьными принадлежностями и жестоко обращалась с детьми.

Подозреваемую задержали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время малыши временно находятся в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Средний сын находится в социально-реабилитационном центре города, а старший - в санаторной школе-интернате Жигулевска. Ведется следствие.