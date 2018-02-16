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На стадионе «Самара Арена» начали обустраивать пункты контроля

Это ключевые элементы четырех входных зон вокруг стадиона.
 
На фото ФГУП «Спорт-Ин» видно ростовые турникеты, где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика. Всего их будет 98. Уже установлено 16 турникетов.

 
Дата: 16 февраля 2018 , 13:09
56
Автор текста: Сергей Ромашов
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