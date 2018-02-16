В Международный женский день в Самаре выступит «Би-2»
В МТЛ "Арена" 8 марта группа сыграет песни из нового альбома «Горизонт событий».
А пока самарцы могут насладиться новой композицией и видеоклипом «Ля-ля тополя», который «Би-2» представили в пятницу, 16 февраля. Эту песню рок-группа записала специально для фильма Квартета И «О чем говорят мужчины. Продолжение», стартующего в прокате 22 февраля.
Эпизод картины, в котором "Би-2" исполняют эту композицию, снимался минувшим летом в Санкт-Петербурге прямо на Неве — сценой для музыкантов послужила огромная баржа. В клип «Ля-ля тополя» помимо выступления на Неве вошли и другие фрагменты фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение».
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