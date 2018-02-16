Московское метро подарит Самаре вагоны "Русич"
Ими заменят подвижной состав самарского метро.
ГУП «Московский метрополитен» готовится передать в собственность Самары вагоны «Русич» стоимостью почти в 2 миллиарда рублей для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Эти вагоны позволят снизить транспортную нагрузку на самарский метрополитен в период мундиаля. Представители Самарского метрополитена отобрали те вагонные пары, по которым практически нет набега и состояние их практически идеальное.
«Русич» — модель вагонов метрополитена, серийно выпускаемых заводом ОАО «Метровагонмаш» с 2003 года. Салоны вагонов оборудованы вандалостойкими диванами полужесткой конструкции и запираются замками. Вагоны соответствуют техническим требованиям пожарной безопасности, электробезопасности и экологической чистоты. Они оснащены системой безопасности движения поездов со 100-процентным резервированием, которая совместно с напольными устройствами исключает сближение поездов на расстояние менее тормозного пути; скатывание поезда под уклон; движение поезда на занятый маршрут.
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