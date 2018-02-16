Киноизмышлизм. «Парадокс Кловерфилда» - затерянные в космосе (16+)

К чему я это все? А к тому, что в 2012 году режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс анонсировал некий секретный проект под названием «Частица бога», о котором впоследствии почти ничего не было известно. Нам не показывали трейлеров и не сообщали дату выхода. А в феврале 2018 года фильм вдруг молча выпустили на сервисе компании Netflix. То есть вы можете сразу посмотреть новинку у себя дома, подписавшись на сервис. Мало того, что картина вышла без анонсов и трейлеров, так «Частица бога» ко всему прочему оказалась еще и фильмом «Парадокс Кловерфилда». Давайте разберемся, что это вообще за фрукт.

























































Потом наступила тишина, ровно до 14 января 2016 года. В тот день стало известно, что еще в конце 2014 года в обстановке секретности команда Абрамса сняла фильм «Кловерфилд, 10», возможно, продолжающий сюжет «Монстро». В уже далеком 2008 году из-под продюсерского крыла Абрамса вышел фильм Cloverfield, прозванный у нас «Монстро». Картина рассказывала о нападении огромного 45-метрового чудовища, прозванного Кловерфилдом (Клеверное поле), на Манхэттен. Персонажи фильма предполагали, что он выполз из океана аки японская Годзилла. Но упрекнуть авторов картины в плагиате язык ни у кого не повернулся благодаря новаторскому стилю съемки. Авторы использовали тогда еще свежий и неизбитый прием «дрожащей камеры», чтобы результат выглядел как съемка с помощью ручной видеокамеры одним из героев фильма. Это позволило зрителям ощутить небывалый на тот момент эффект присутствия. В кинотеатрах это смотрелось очень эпично. В подробности сюжета я вдаваться не буду, так как советую вам посмотреть этот фильм самим.Потом наступила тишина, ровно до 14 января 2016 года. В тот день стало известно, что еще в конце 2014 года в обстановке секретности команда Абрамса сняла фильм «Кловерфилд, 10», возможно, продолжающий сюжет «Монстро».

































































И вот мы дошли до «Парадокса Кловерфилда», который Абрамс назвал одновременно приквелом «Монстро» и сиквелом «Кловерфилд, 10». Да как так-то Джей Джей? Вновь зрителям предлагают ломать голову. «Кловерфилд, 10» вышел в прокат в марте 2016 года. И большую часть фильма зрители не могли понять, что они смотрят – продолжение «Монстро» или какой-то другой фильм. Если «Монстро» - это фантастический фильм-катастрофа про гигантское чудовище, то «Кловерфилд, 10» оказался психологическим триллером про мрачного мужика, который чуть ли не насильно держал несколько людей в своем бомбоубежище. Правда, ближе к концу выяснялось, что это все-таки продолжение «Монстро».И вот мы дошли до «Парадокса Кловерфилда», который Абрамс назвал одновременно приквелом «Монстро» и сиквелом «Кловерфилд, 10». Да как так-то Джей Джей? Вновь зрителям предлагают ломать голову.





После событий «Кловерфилд, 10», последняя надежда планеты в 2028 году – космическая станция под названием, внезапно, «Кловерфилд», укомплектованная международной командой астронавтов и оснащенная ускорителем частиц Шепарда, который может обеспечить неограниченную энергию Земле. Правда, существовал риск образования дыры во времени и пространстве. И вновь внезапно что-то пошло не так. Космонавты-ученые потеряли Землю из виду, а на станции начала твориться какая-то чертовщина. То у них исчезла коллекция червей, а потом появилась в теле одного из ученых, то корабль съел чью-то руку и т.д.





























































Скорее всего, вы задаетесь вопросом, если события картины происходят в 2028 году, то как она может быть приквелом фильма «Монстро» 2008 года? При чем тут чудовище, и как оно появилось в Манхэттене? И куда вообще попали астронавты? Спешу вас успокоить, ответы вы получите.





Если говорить о жанре фильма, то это фантастический триллер. Чем-то он может напомнить вам «Чужого», но лично мне при просмотре картины вспомнился толковый космический хоррор «Сквозь горизонт». «Парадокс Кловерфилд» при бюджете в 26 миллионов долларов пусть и не поражает воображение, но смотрится весьма достойно. Просто, в отличие от эпичного «Монстро», это скорее камерное кино про маленькую группу людей в замкнутом пространстве. Так как команда космонавтов-ученых интернациональна, то Абрамс привлек много талантливых актеров практически со всех уголков планеты: ирландец Крис О’Дауд («Компьютерщики», «Рок-Волна», «Голгофа»), немец Даниэль Брюль («Гуд бай, Ленин!», «Бесславные ублюдки», «Гонка»), норвежец Аксель Хенни («Охотники за головами», «Геракл», «Марсианин»). Хенни, кстати, сыграл русского космонавта Волкова. Оскароносной актерской игры от них никто не требовал, но все они смотрелись достойно. Сценарные ходы и опасности, которые падали на головы беднягам, нельзя назвать клишированными, в фильме хватает оригинальных идей.





Известно, что Netflix уже заказал следующий фильм франшизы, так что история на «Парадоксе Кловерфилда» не закончится. Если вам нравятся фантастические триллеры на космическую тематику и серия «Кловерфилд», то этот фильм доставит вам удовольствие. Он расширяет вселенную «Кловерфилда», подкидывает любителям разгадывать кино-ребусы пищу для размышлений и в целом смотрится как крепкий середняк.

Приятного просмотра!

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