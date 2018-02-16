Самарские баскетболисты победили московский МБА

В четверг, 15 февраля, в очередном матче чемпионата баскетбольной Суперлиги «Самара» в Москве переиграла МБА со счетом 86:68.

Самарцы с первых минут повели в счете. Уже по ходу стартовой четверти их преимущество достигало 9 очков. Даже не набрав за последние четыре минуты ни одного очка, «Самара» добыла в Москве уверенную победу - 86:68.

Самыми результативными игроками в составе «Самары» стали Артем Яковенко (24 очка), Алексей Голяхов (17), Даниил Синегубов (12) и Евгений Фидий (11 очков).

Это десятая подряд победа самарцев в чемпионате, благодаря которой, они единолично возглавили таблицу Суперлиги.

Следующий матч наша команда проведет в воскресенье, 18 февраля, на выезде против клуба «Химки-Подмосковье».